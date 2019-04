Bons resultats de la temporada d’hivern a les pistes

Grandvalira ha tancat la temporada millorant les seves xifres per setè any consecutiu. Així ho va anunciar l’estació que, malgrat la manca de neu de l’inici i els dubtes sobre la continuïtat de la marca, ha aconseguit tancar amb bons resultats. Segons el director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, la inestabilitat que es va generar a la tardor entorn del domini pel possible trencament de la marca no ha influenciat en els resultats, ja que la divisió no hauria tingut efecte fins a la propera temporada i els clients n’estaven al cas. El cert és, però, que fins que no es va anunciar que finalment la marca no es dissolia van ser molts els que van dir públicament que les veus del trencament ja estaven generant pèrdues. Sigui com sigui, és positiu i cal celebrar que finalment Grandvalira hagi tirat endavant i que els resultats, també de Vallnord, hagin tancat a l’alça.



Sens dubte, la manca de neu també va ser una preocupació els primers mesos d’hivern i contra la meteorologia poca cosa es pot fer. Molts dels esquiadors preferien no visitar el Principat convençuts que hi havia poca neu i que les condicions de les pistes no eren les adequades. Però Andorra s’ha sabut posicionar com un destí turístic de neu i ha mantingut la satisfacció dels clients més pròxims com és el cas de l’espanyol. En canvi, ha notat un descens en el nombre de forfets provinents del mercat rus i del nord d’Europa en general. Les estacions, però, també s’han renovat amb altres serveis, millorant l’estada dels esquiadors, el que ha permès que els números no decaiguin. Un exemple clar n’és la restauració. Tampoc es pot oblidar la bona feina feta i la gran imatge i repercussió que van tenir les finals de la Copa del Món. Sens dubte, una gran pantalla a l’exterior per patrocinar l’esquí i l’estació, però també el país i el seu potencial.