Tancament de l’accés a França

La carretera que connecta el Pas de la Casa amb França romandrà tancada al menys uns deu dies a causa d’una esllavissada. El tall ja ha provocat, entre d’altres, les queixes dels comerciants de la localitat encampadana que asseguren que la vila està deserta, ja que la majoria dels seus clients són francesos. La mala sort s’agreuja, a més, tenint en compte que esperaven tenir una forta afluència de visitants aquesta setmana que entra coincidint amb el pont de l’1 de maig. De fet, van qualificar la situació de «catàstrofe» i ja van avançar que «és impossible sobreviure» dues setmanes amb l’accés tallat.



L’esllavissada no es pot atribuir a ningú, més enllà de la meteorologia. Amb tot, els comerciants consideren que cal més implicació del Govern per tal d’evitar situacions com aquestes. De fet, reclamen que l’Executiu els faciliti una solució per agilitzar la restauració del trànsit i no comprenem que la reunió amb les autoritats francesos no es dugui a terme fins avui.



Cal recordar que hi ha en marxa uns treballs per millorar l’accés i evitar els tancaments de la carretera finançats entre el govern francès i l’andorrà que van sorgir del conveni signat entre els dos estats el 22 de març del 2017. El compromís preveu una inversió conjunta de 22 milions d’euros per actuar en diferents corredors d’allaus de l’accés al poble encampadà. Amb tot, les darreres informacions de les autoritats de l’Arieja apuntaven que la millora de la carretera RN-20 entre Foix i Andorra podia quedar-se aturada perquè l’Estat francès no ha adquirit els terrenys per arranjar la carretera i la seva declaració d’utilitat pública és vàlida fins al 2020. El compromís econòmic d’Andorra va ser força criticat per l’oposició, en entendre que Espanya podria demanar el mateix amb la seva entrada. Tot i així, és evident que cal evitar el màxim possible el tancament de la carretera que uneix els dos països.