Incomunicats ‘sine die’ amb França

El tall de la carretera que uneix el Pas de la Casa amb França no té, a hores d’ara, data de caducitat. L’esllavissada és més greu del que cabia imaginar segons el Govern, el que fa impossible predir amb quin termini de temps es podran donar per finalitzats els treballs que s’estan fent a la zona i que permetran, de nou, el pas amb seguretat dels vehicles. Per tant, fins a nou avís, Andorra ha quedat incomunicada per la part nord. Un fet que, sens dubte, afecta molt negativament als veïns i comerciants del Pas. De fet, ahir molts ja havien optat per tancar directament el seu comerç o reduir les hores d’obertura, ja que els suposa més despesa mantenir obert sense clients que no pas abaixar les persianes.



Els afectats reclamaven ahir amb tota la raó solucions i suport per part del Govern davant d’una situació que els deixa desemparats en una setmana que, a priori, havia de ser positiva coincidint amb la festivitat de l’1 de maig. Està clar que la situació ara és molt negativa pels encampadans però no és la primera vegada que es queixen dels talls de la carretera que els uneix amb França. Entre les propostes que posen sobre la taula per solucionar de manera definitiva aquest problema, hi ha la construcció d’una carretera alternativa per la part solana. Sens dubte, es tracta d’una inversió de grans dimensions però que acabaria amb les inconnexions. A l’Executiu, però, se li acumulen els projectes de gran envergadura, ja que a la cua té des de fa anys el desviament de Sant Julià –que també ha de permetre una millora en l’accés pel sud– i el de la Massana, que ha tornat a aparèixer amb força en aquesta campanya electoral. Caldrà, doncs, que el nou Govern destini amb molta cura les inversions a fer i es concentri amb aquelles plenament necessàries i sense les quals el país sencer o per parts, trontolla.