Un increment inquietant del suport a una dictadura

El Centre de Recerca Sociològica (CRES) va donar a conèixer ahir la setena onada de l’Enquesta Mundial de Valors, en què es destacava que un 22% dels perfils entrevistats consideren que una dictadura seria una forma «bona o molt bona» per governar el país. La xifra, que creix 14 punts percentuals respecte al 2005, coincideix amb la irrupció de forces d’extrema dreta tant a Europa com en altres països de tot el món.

Si bé és cert que el 96% dels enquestats afirmen que l’opció preferent és tenir un sistema polític democràtic, la xifra sobre un determinat suport a un règim dictatorial determina que Andorra no és un país que visqui aliè a la realitat del vell continent, que en les últimes eleccions al Parlament Europeu va copsar la consolidació de forces que aposten per un discurs populista, antiimigració i de retallada de drets individuals que ha calat en determinats sectors de la societat.

Encara que al Principat no hi hagi cap força política present al Consell General ni cap dels set partits que es van presentar a les últimes eleccions defensaven aquests postulats, els càrrecs electes han de continuar tenint present la necessitat de fer pedagogia i d’apostar pels mecanismes de garantia d’una societat democràtica com l’educació, i més en un context mundial marcat pel gran abast del consum d’informació a través de molts canals.

Seria un error caure en l’autocomplaença i pensar que les propostes de l’extrema dreta no poden arribar a ser incloses en programes de partits polítics, amb el risc que això contribueixi a blanquejar aquestes mesures. Les irrupcions de partits com el Front Nacional a França, o de Vox a Espanya, són exemples propers que no han de deixar-se de banda. La preservació dels valors democràtics i de l’estat de dret és una responsabilitat de tots.