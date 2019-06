El moment de la política per assolir el pacte de les pensions

La CEA va enviar un toc d’alerta al Govern sobre les possibles conseqüències d’un increment sobtat de les cotitzacions a la CASS. La patronal es va reunir amb el cap de Govern, Xavier Espot, i amb el ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, per demanar-los que tinguin en compte la situació actual del teixit empresarial del país.

Cal destacar d’entrada la voluntat del nou Govern per afrontar de manera decidida la qüestió sobre la sostenibilitat del sistema de pensions de jubilació en el futur davant de la inversió de la piràmide poblacional que afronta Andorra, que es troba en una situació idèntica respecta a la d’altres països europeus. La CEA, com duen a terme totes les associacions i organitzacions, va defensar els interessos i les preocupacions de les societats, però segurament aquest pacte d’Estat requerirà de grans consensos, de concessions per part de totes les parts i de solucions imaginatives. És necessari que aquest pacte avanci aquesta legislatura i que no s’aparqui com ha passat en altres ocasions perquè alguns executius prefereixen passar-hi de puntetes amb la finalitat de no plantejar mesures que els puguin fer perdre suports electorals. El fet de tenir ara un Executiu de coalició a tres bandes hi ajuda. El Govern i tots els actors implicats hauran d’avaluar amb detall la radiografia de tots els sectors i explicar amb transparència si decideixen apujar o no les cotitzacions en un context marcat per l’increment del cost de la vida al Principat, si opten per augmentar l’edat de jubilació o si es plantegen opcions com els plans de pensions privats, crear altres impostos o prescindir d’altres partides als pressupostos. Ara li correspon a la política saber entomar aquest repte i estar a l’alçada per garantir el dret a obtenir una jubilació digna. Perquè la decisió no pot posposar-se novament.