La importància de preservar el medi natural pel risc d’incendis

Protecció Civil va activar ahir el protocol d’actuació per màxima alerta davant del perill d’incendi. A les portes d’un cap de setmana encara marcat per la calor canicular i la baixa humitat, les autoritats demanen a la població extremar les precaucions i suspendre qualsevol encesa de foc i llançament de coets. Els comuns han precintat l’accés als berenadors i poden limitar l’accés a les zones forestals amb vehicle.

El paisatge natural que configura Andorra és un dels grans atractius tant dels turistes que venen al país com dels mateixos ciutadans, que hi troben un espai de desconnexió. No es tracta de ser alarmistes, però sí que cal enviar un missatge de conscienciació per evitar qualsevol incidència involuntària que pugui provocar una eventual propagació de les flames.

En aquest sentit, les administracions han informat i estan incidint en tot moment de l’elevat risc d’incendis, i més en un entorn natural de les dimensions dels Pirineus. Per tant, és responsabilitat de tothom, tant dels diferents cossos del país com de tota la població, conservar un paratge tan preuat com el que tenim i evitar un dany al medi natural que podria arribar a ser devastador, tant per les conseqüències ecològiques com també per les personals, materials i econòmiques.

En un indret on moltes persones surten a gaudir d’aquest gran paratge natural -i encara més el cap de setmana-, totes les mesures de prevenció són una curació anticipada. Com també ho és el deure de les administracions per dotar-se dels recursos necessaris als cossos especials per fer front a eventuals inclemències a la muntanya. Andorra, com molts altres indrets afectats per la forta onada de calor i l’elevat risc d’incendis, afronta aquests dies una prova de foc tant de risc com de conscienciació i responsabilitat.