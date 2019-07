Demòcrates dona el tret de sortida amb l’aval a Marsol

Encara queden cinc mesos per a la celebració de les eleccions comunals i fins després de les vacances no està previst que s’intensifiquin els moviments dels diferents partits per als comicis, però ahir Demòcrates va anunciar ahir que confia amb Conxita Marsol per elaborar la candidatura de Demòcrates als comicis comunals de la capital. La victòria de l’actual cònsol major al 2015 l’avala dins de la formació per aspirar a un segon mandat i per això, té una oposició dins del partit gairebé inexistent per tornar a aspirar a liderar Andorra la Vella, de la qual n’ha fet gala com a capital durant els últims quatre anys.

Ara bé, la lluita electoral per fer-se amb el comú segurament centrarà moltes mirades, sobretot després del resultat de la circumscripció parroquial en les passades eleccions generals. Fer paral·lelismes i extrapolar els resultats és anticipat, però Marsol, que ha marcat perfil propi dins de la formació, també és sabedora que la victòria del Partit Socialdemòcrata (PS) -amb els Liberals- a la territorial va donar ales a la formació progressista, que es veu capacitada per assaltar dos dels grans bastions demòcrates i les parròquies més poblades, com la mateixa Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, on la coalició amb els Liberals també va donar els seus fruits el passat 7 d’abril. Per això, Marsol també ja s’ha mostrat partidària d’aglutinar altres formacions a la candidatura com els Liberals, amb els quals Demòcrates hi comparteix Govern, fins i tot amb terceravia.

L’inici del nou curs polític al setembre permetrà avançar en una partida d’escacs que a d’altres parròquies no està tan clara. És el cas d’Escaldes, on el partit haurà d’escollir un successor de Trini Marín, que no es pot tornar a presentar, enmig dels rumors d’un possible retorn de Toni Martí que s’afegeixen als dubtes de la formació taronja per la derrota inesperada a la circumscripció territorial.