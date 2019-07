Unes recomanacions que han d’implicar a tots els actors

El Grup d’Experts en la Lluita contra el Tràfic de Persones (GRETA), que està vinculat al Consell d’Europa, va fer públic ahir l’informe en què insta les institucions a fer més passos per prevenir presumptes abusos laborals a treballadors temporers. És cert que en el text, els experts destaquen els passos fets per Andorra en tots els aspectes relacionats amb aquesta matèria i amb la lluita contra el tràfic de persones, tot i que encara hi ha uns quants passos que cal fer per abolir algunes disfuncions que es poden arribar a produir.

Per exemple, en el text es destaca que hi poden haver sectors vulnerables com ara els treballadors del sector de l’esquí, de l’hosteleria, de la restauració i de la llar, que poden ser susceptibles de patir presumptes abusos laborals i econòmics. De fet, els experts de l’ens vinculats al Consell Europeu reclamen implicar més actors dels sectors públics i privats en la prevenció d’aquests possibles abusos i incrementar les inspeccions de treball que, segons l’escrit, es podrien fer de manera més sovint. El nombre d’inspectors de treball era de cinc i davant de les recomanacions de la institució europea que vetlla pels drets humans, ara n’hi ha set.

Cal que les administracions també facin més pedagogia sobre aquest tipus d’inspeccions, que segons el Consell d’Europa, s’acostumen a realitzar quan hi ha algun accident laboral, i agilitzar els processos administratius per evitar trobar obstacles i d’aquesta manera reduir la situació de precarietat amb què es poden trobar les persones afectades. En l’informe, els experts del GRETA expliquen que el Govern i els actors implicats han anat implementant els consells dels últims anys i, per tant, és el deure de tots, tant dels agents públics com dels privats, estar atents a les recomanacions i posar en marxa els mecanismes necessaris per solucionar-ho o per prevenir-ho.