L’absolució de Besolí i la qüestió de la presó preventiva

L’empresari i exconseller de finances del Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, va parlar ahir per primera vegada del procés judicial que ha viscut a Espanya i que va comportar que estigués empresonat de manera preventiva durant 21 mesos i mig, un termini rècord a tot l’estat espanyol. Besolí, conjuntament amb l’expresident de l’FC Barcelona, Sandro Rosell, va haver de fer front a un procés per presumpte blanqueig de comissions pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i un contracte d’esponsorització amb Nike, del qual va ser absolt.

En l’entrevista a Rac1, Besolí va afirmar que es va sentir «abandonat» per les institucions andorranes, que no el van anar a visitar, segons el seu relat, fins a vuit mesos després d’entrar a la presó. L’absolució de Joan Besolí es va conèixer a finals de la setmana passada, després que finalment la Fiscalia optés per no recórrer la decisió dels magistrats i després d’un procés que ha sembrat dubtes sobre la correcta aplicació de la presó preventiva davant de l’acusació de presumptes delictes.

Tant Besolí com Rosell han perdut gairebé dos anys de la seva vida després que la jutgessa de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, els enviés a la presó atès que considerava que hi havia risc de fuga i de destrucció de proves.

Aquesta situació ha despertat moltes incògnites al país veí sobre els mecanismes establerts per determinar en quins moments cal aplicar o no la presó preventiva, un debat que també s’ha traslladat en el cas de la situació dels polítics independentistes catalans.

Alguns mecanismes per als cobraments de comissions en el món del futbol poden semblar poc ètics, però això no vol dir que siguin il·legals. Besolí, també va explicar la situació del seu fill i va reclamar «justícia». Ara bé, els diners que podria arribar a demanar per danys i perjudicis poden arribar a ser suficients per compensar el temps que ha passat a la presó de manera injusta?