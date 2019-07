Els casos d’increments dels lloguers desmesurats

El Raonador del Ciutadà va transmetre al Consell General l’informe del 2018. Després que el representant informés que obriria una investigació d’ofici, els casos sobre augments desproporcionats han començat a aflorar. En total, el Raonador va rebre 79 queixes relacionades amb aquest aspecte, molt per sobre de les cinc que va tenir al 2017, quan encara no havia anunciat que faria aquesta investigació. El més rellevant de les dades és que l’any passat es van detectar a Andorra la Vella sis casos d’increments per sobre del 70% dels lloguers.

Aquesta dada, així com en el conjunt de l’estudi, mostra que hi ha una problemàtica latent per als lloguers que s’ha vist accentuada en els últims mesos i que ha desembocat a una situació insostenible. Fins ara, l’única mesura implementada ha sigut la de congelar els preus aquest any per evitar situacions com aquestes, però de moment no s’aconsegueix anar més enllà. El mateix Raonador del Ciutadà ja ha afirmat recentment que el Govern, com molts altres executius d’altres països, haurà de reservar partides per beneficiar la ciutadania, que veu com ha de fer front a l’elevat nivell de vida del Principat.

Una de les preguntes que sorgeixen és de quina manera l’Executiu hi haurà d’intervenir, quines propostes aplica, com ho fa i d’on treu el finançament. Proposar un ajut al lloguer per als joves a partir de l’any que bé és una bona mesura que afavorirà a l’emancipació, però caldrà anar més enllà perquè el problema de l’habitatge afecta tots els sectors d’edat de la població.

A tot això, s’hi suma la pèrdua de poder adquisitiu en els últims anys, i les denúncies dels sindicats que l’increment del salari en funció de l’IPC no s’ha aplicat en alguns casos. També hi ha indicadors que insten a moure fitxa, com ara que hagi crescut el nombre de llars que necessiten un ajut del Govern per fer front a les seves despeses.