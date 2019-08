Mesures per evitar un eventual atac terrorista al Principat

El Comú d’Escaldes-Engordany preveu adjudicar com a molt tard el mes que ve les mesures per prevenir un possible atac terrorista. Els atacs terroristes que van tenir lloc a la Rambla de Barcelona i a Cambrils fa gairebé dos anys, en què van morir 15 persones, ja van generar el debat sobre si uns obstacles al punt més concorregut de Barcelona haurien evitat el caos que va viure la capital catalana durant una tarda.

Paral·lelament, la qüestió també es va traslladar al Principat, per qüestió de proximitat amb la zona dels atacs, i finalment els sistemes previstos s’instal·laran a les avingudes Meritxell i Carlemany, que són dos dels indrets més concorreguts del país, i els punts on l’imaginari col·lectiu situa com a diana d’un eventual atac terrorista al Principat.

El plec de bases preveu diferents sistemes per aturar un vehicle volgués dirigir-se contra la massa, tot i que alhora la gestió s’ha hagut de fer pensant en la qüestió de la logística i dels accessos dels camions que han de proveir els comerços.

Malgrat que s’insisteix que el Principat no és un indret prioritari per als terroristes, qualsevol mesura acaba sent poca i més quan els mètodes de possibles atacs a la societat són tant o més efectius malgrat que s’hagin simplificat. Ara bé, tal com ha succeït en altres ciutats d’Europa, prendre mesures dissuassives no és sinònim de garantir el 100% de seguretat i, de fet, les mesures de prevenció han d’anar més enllà del fet de posar pilones al carrer.

Des del Comú també s’ha posat de relleu que els obstacles s’adaptin a l’entorn per evitar canvis en la disposició de les avingudes i en el pas de vianants, que gràcies a la remodelació s’han convertit en els veritables protagonistes de la zona.