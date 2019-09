Canvis necessaris a la legislació sobre les obres

El Col·legi Oficial de Geòlegs d’Andorra (COGA) demana precisar a través d’una nova legislació els passos que s’han de fer en el manteniment de les obres en les parcel·les. Aquest reclam es produeix després de l’esllavissada del passat 10 d’agost davant del Punt de Trobada i després dels diferents estira-i-arronsa que s’han produït entre el Govern, el Comú de Sant Julià de Lòria i la propietat per buscar els responsables del despreniment.

En aquest sentit, els geòlegs demanen que s’hauria de concretar quins mètodes s’haurien de seguir, com i quan per tal de garantir la màxima seguretat en les parcel·les on s’hi puguin produir incidències. En aquest sentit, proposen acabar amb la falta de precisió que hi ha actualment en la legislació i fan referència a les responsabilitats que s’han d’assumir a l’hora de fer el seguiment i el manteniment de les obres. De fet, consideren que la legislació actual és «molt generalista» i «interpretativa». De moment, des de la COGA ja han traslladat la proposta al Ministeri d’Ordenament Territorial perquè avaluï la proposta i ara caldrà esperar per veure quin recorregut acaba tenint.

L’esllavissada que va fregar la tragèdia de davant del Punt de Trobada ha posat de relleu que cal precisar punts de l’actual legislació, com ara la que fa referència a la responsabilitat de les obres en els terrenys indicats. No es tracta de fer una caça de brúixes, però sí reclamar el màxim rigor i la màxima transparència a totes les institucions per tal que la ciutadania disposi de totes les garanties que s’estan seguint tots els passos en cas que es puguin detectar punts amb risc de despreniment. La legislació hauria de ser més precisa i no deixar a la interpretació aspectes tant rellevants com aquest.