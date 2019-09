Solucions als problemes d’habitatge dels temporers

El problema de l’habitatge es va repetint en els últims anys. És una incidència que no està resolta, sobretot en els lloguers i als preus que arriben. En algunes èpoques de l’any trobar on viure es presenta amb una dificultat encara major, en aquelles èpoques de temporada alta, principalment a l’hivern i amb l’arribada dels temporers per treballar a les diverses estacions d’esquí del país.

Les diferents parts implicades han tractat trobar una solució, però és un aspecte que encara no està resolt. Des de l’AGIA es demana la màxima col·laboració d’una de les principals parts involucrades, les estacions d’esquí, per trobar una solució per als seus treballadors, que venen de fora per viure i estar en el mercat laboral nacional només uns mesos. Consideren que des del mateix sector immobiliari és complicat trobar-la i per aquest motiu advoquen per una major implicació per part dels dominis esquiables, perquè aquestes persones puguin estar en unes condicions dignes d’habitatge durant el temps que resideixen a Andorra i que els preus siguin dins uns paràmetres adients.

Aquesta petició es realitza tenint en compte que es tracta d’una època de gran afluència de gent, en la qual el mercat d’habitatge es veu reduït de manera notable. És un problema que es repeteix cada any, i que valorant els antecedents dels darrers temps, es preveu que el proper hivern es tornarà a produir. Si durant els dotze mesos trobar un lloc on viure a un preu raonable es fa difícil per a moltes persones, durant la temporada d’esquí es multiplica. Ja no només per als temporers, sinó també per aquells que venen a establir-se al Principat o bé els que ja hi són, però que desitgen canviar d’habitatge. Aquest és un aspecte en el qual s’hi ha d’incidir per trobar solucions que no s’allarguin en el temps.