La incertesa de les estacions amb els esquiadors britànics

La temporada d’hivern es presenta més complicada que altres anys per les estacions d’esquí. Diverses incerteses internacionals se sumen a la delicada situació del preu dels lloguers al país. Per una banda, la fallida de Thomas Cook, empresa de viatges que portava fins ara milers de visitants a Andorra via l’aeroport de Lleida-Alguaire, i que ha desembocat en el fet que finalment el turoperador Neilson deixi d’operar en aquest aeroport preocupa a les estacions que veuen com el nombre d’esquiadors britànics pot veureu-se’n afectat. Cal tenir present que Neilson ha portat al país uns 11.000 turistes britànics cada temporada d’hivern. L’operador turístic ha deixat clar que manté el compromís amb Andorra i que a partir d’ara funcionarà a través de l’aeroport de Tolosa, malgrat reconèixer que pot afectar a la baixa el nombre de visitants que pugui aportar.



A la crisi generada per la fallida de Thomas Cook se li suma també la incertesa que genera el Brexit i que pot afectar també al mercat provinent del Regne Unit. I tampoc es pot menystenir els problemes que els temporers s’estan trobant per trobar allotjament i que, inevitablement, tenen afecte a les estacions d’esquí.



Per tot plegat és important posar especial atenció al bon funcionament de la temporada d’hivern i ajudar a les estacions a no perdre esquiadors, amb la vista especialment posada al Regne Unit. La millor solució és que l’aeroport d’Andorra-la Seu agafi el protagonisme que fa temps que se n’espera i pugui fins i tot acollir els vols de Neilson. La proximitat serà un sinònim de comoditat per als turistes, ja que si fins ara Lleida era un problema moltes vegades a causa de la boira, el camí que uneix Tolosa amb el Pas de la Casa sovint també presentarà inconvenients amb la neu. La necessitat del GPS per al correcte funcionament de l’aeroport de la Seu és cada vegada més evident.