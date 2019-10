El Bike Park es consolida com una aposta durant l’estiu

El Bike Park de Vallnord-Pal Arinsal va tancar ahir les portes amb un increment del 13% de la facturació durant l’estiu. Malgrat que es tracta d’una dada que representa el 10% del total dels ingressos de l’estació, que segueix tenint la temporada d’hivern i d’esquí com a font principal d’usuaris, la consolidació d’aquesta oferta en els mesos de bonança meteorològica afavoreix d’una banda la mateixa estació, i indirectament diferents negocis vinculats al món de la bicicleta, l’oci, l’hosteleria i la restauració.

Davant de les dificultats que són presents a totes les parròquies durant l’estiu per atreure visitants, l’oferta cicloturística s’ha convertit en una referència per a la parròquia de la Massana, que ha decidit apostar per la carta de la BTT i que, per ara, li està donant els seus fruits, com ja va quedar demostrat amb la celebració novament de les proves de la Copa del Món d’aquesta modalitat.

De fet, l’aposta pel ciclisme també ha decidit fer-la el Comú de Sant Julià de Lòria, ja que és un sector que mou molts aficionats de fora del Principat que decideixen gaudir d’uns dies a les carreteres o a les pistes que hi ha arreu del país.

Les estacions d’esquí probablement també hauran d’entomar amb el pas dels anys el debat sobre la seva funcionalitat durant l’any. A ningú se li escapa la incertesa que genera el canvi climàtic, que pot desembocar malauradament a una possible reducció dels dies per gaudir de l’esquí si no es prenen mesures urgents a curt termini. Els pronòstics indiquen que a les zones de muntanya podria nevar-hi menys i per això, aquestes instal·lacions també han d’estar preparades per si en un cas en el futur han de diversificar els seus ingressos i si han de buscar noves estratègies en funció de l’època de l’any.