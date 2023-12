Meritxell Quintana i Javier Paz són un matrimoni que han obert una botiga de trencaclosques a Escaldes-Engordany. La parella és fan d’aquests tipus de jocs, i fins i tot participen en diferents concursos a Espanya. La botiga es diu Puzzle Locura.

–En la seva botiga, només ven puzzles com a tal?

–No, venem puzzles, diferents tipus de trencaclosques, de fusta, 3D, alguna manualitat, algun joc així d’ingenis, com poden ser cubs de rubik.

–Per què van començar amb aquesta botiga de puzzles?

–Des de sempre he fet puzzles, el meu marit i jo som molt aficionats. De fet, estem a l’Associació Espanyola de puzzles, anem a campionats, anem a tornejos, al Mundial, i buscant puzzles a Andorra per practicar, vam veure que no hi havia gaire oferta, que eren molt limitades a les dues o tres marques. Vam pensar: «ho montem nosaltres», i vam començar a vendre online. Hem anat creixent, i al final vam muntar les botigues.

–Ve molta gent a comprar puzzles?

–Cada vegada més. Cada vegada hi ha més afició de puzzles. Gent que no coneix, que en fa habitualment, però passen per davant, els crida l’atenció, entren, comencen i s’enganxen.

–I amb què comencen?

–La gent a vegades entra i diu: «Vull fer un puzzle» i se’n van a dos mil, tres mil peces,ja els aconsellem algun fàcil, d’alguna cosa amb colors i que els agradi, que els motivin, i llavors sí que pugen de peces.

–Quin és el més difícil?

–Depèn. Tenim puzzles des de nens fins al més gran que tenim que té 42 mil peces, i que fa set metres i mig.I hi ha, doncs,puzzles impossibles, n’hi ha que són tots del mateix color. N’hi ha que no són quadrats en si, algunes tenen un cercle al mig, després fan formes. N’hi ha que són més difícils, en tenim que només tenen la cara del Mickey i penses: «Com saps per on començar?»

–Hi ha alguna època de l’any en què la gent compri més puzzles?

–Ara cap a Nadal és quan ve més gent, sobretot per regalar. El que hi ha cada vegada més és gent que ve a comprar puzzles per a tota la família. N’hi ha per a nens, per a adults, i ara ja cada vegada hi ha més gent que ve a comprar regals per a tota la família.

–Es venen més puzzles infantils,o per a adults?

–Per a adults hi ha molta afició, ja que hi ha concursos, i hi ha de tot. En el cas dels nens al final és el que sempre tots hem fet puzzles de petits.

–Quins beneficis té?

–La concentració, la memòria visual, l’habilitat especial, la matemàtica.. Et relaxa, t’ajuda a posar la visió a la memòria, perquè et fa recordar on has vist la peça. Té molts beneficis, tant per a un infant com per a un adult, i fins i tot per a persones grans. Als més grans els va molt bé per a la memòria i per a la concentració. Les peces petites no les veuen i ara n’hi ha de grans. Aquestes fins ara eren per a nens, i ara també les fan per a la tercera edat, perquè puguin fer el puzzle millor.

–Els trencaclosques s’han convertit en quelcom social o és més un joc solitari?

–Depèn de com ho miris. O sigui, hi ha gent que està sola i per passar el temps fa puzzles i nosaltres, per exemple, anem a concursos. Hi ha modalitat individual i per equips. És molt social, normalment ens ajuntem molta gent. Actualment hi ha molta afició. Ara a l’abril segurament es faci un concurs a Andorra.

–Ha dit que hi ha un ‘boom’ de gent que fa trencaclosques...

–Sí, des de la pandèmia . Molta gent buscava, sobretot, fer alguna cosa amb la família, fer-ho entre tots... Hi ha pares que compren puzzles als nens i els treuen el mòbil, perquè no estiguin tot el dia enganxats.