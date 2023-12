La vida de Guillermo López-Cross és com una cursa d’obstacles, on la determinació el guia sense interrupció fins a la meta, superant tots els obstacles que es creuen en el seu camí. És una persona altament activa i sociable, amb una actitud positiva que busca evolucionar amb el pas del temps. Apassionat pel món de l’esport i dels números ha trobat el seu lloc ideal en el fascinant univers de les curses d’obstacles. Conjuntament amb els seus amics Edu i Jurgen, van crear l’Olympus Race, una experiència única que va sorgir com un somni compartit durant els seus viatges en cotxe.



–Quan va començar la seva passió per l’esport?

–La meva passió per l’esport ha estat present tota la vida, des de la infància fins ara. Sempre he buscat nous desafiaments i formes de mantenir-me actiu.

–Al llarg de la seva vida, quins esports ha practicat?

–He practicat una àmplia varietat d’esports, des del futbol i mountain bike fins a atletisme, handbol, volei, esquí i curses d’obstacles. Cada disciplina esportiva ha constituït una fase significativa en la meva vida i sens dubte ha enriquit la meva experiència.

–Quina va ser la primera cursa d’obstacles que va fer?

–L’Spartan Andorra del 2018 va ser la primera, i va ser un punt d’inflexió a la meva vida. És una experiència inoblidable que va despertar una passió que no podia ignorar. Des de llavors, m’he convertit en un apassionat irremeiable de les curses d’obstacles.

–Com va sorgir l’oportunitat d’organitzar l’Olympus Race?

–L’oportunitat va sorgir a través de la passió compartida amb els meus amics Edu i Jurgen. Després d’innumerables viatges junts per participar en curses, l’entusiasme i les ganes van anar gestant de mica en mica la idea, fins que finalment vam convertir aquest somni en una impactant realitat l’any 2020.

–Podria explicar en què consisteix la cursa d’obstacles, Olympus Race?

–L’Olympus Race va més enllà d’una simple cursa; és una experiència d’adrenalina i superació personal. Amb una gran varietat d’obstacles, que van des dels més clàssics fins als més innovadors, els participants es desafien a si mateixos mentre gaudeixen dels impressionants paisatges de Canillo. La nostra cursa està meticulosament dissenyada per a tots, des dels que s’inicien fins als veterans, i ofereix un toc únic que només es pot experimentar a l’Olympus Race.

–Quines novetats tenen per a l’edició del 2024? De moment, quantes inscripcions hi ha?

–Olympus Race 2024 és la nostra cinquena edició i promet ser una explosió d’emocions. Prepareu-vos per enfrontar-vos a obstacles que posaran a prova fins i tot als superherois i descobriu sorpreses que faran disparar la vostra adrenalina. Repetirem l’experiència Family Kids perquè els més petits puguin compartir aquesta gran aventura amb els seus pares o familiars. A més de sis mesos abans de la gran cita, el 29 de juny del 2024, ja tenim gairebé 150 valents inscrits, tots decidits a conquerir l’Olympo. No deixeu passar aquesta oportunitat i assegureu-vos un lloc a la línia de sortida d’aquest esdeveniment èpic.

–Quins objectius té per al 2024?

–Des d’una perspectiva personal, la meva aspiració no es limita a destacar, sinó a resplendir amb intensitat al Nacional d’Espanya, posicionant Andorra de manera destacada en el mapa internacional, participant activament en l’Europeu d’Itàlia i en el Mundial de Costa Rica. Pel que fa a l’àmbit corporatiu, juntament amb els meus companys de curses, Jurgen, Edu i Berni, estem forjant amb molta il·lusió el Club de Curses d’Obstacles d’Andorra amb l’objectiu d’estendre la passió per aquest esport. Visualitzo el 2024 amb el club ja consolidat i en ple rendiment, amb una comunitat més àmplia d’aficionats a les curses d’obstacles, tots units per la nostra passió compartida: les muntanyes i els obstacles. Estic fermament convençut que l’Olympus Race continuarà expandint-se i inspirant a tots a superar els seus límits.