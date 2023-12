Sergi Gonzàlez jura el càrrec de cònsol major d’Andorra la Vella el pròxim dia 28 de desembre després d’haver guanyat les eleccions comunals. Des d’Enclar, partit que representa, volen treballar per construir una parròquia més sostenible i tenir un Comú implicat en els problemes reals del dia a dia dels ciutadans.

–Són els vencedors dels comicis de diumenge passat i el pròxim dia 28 de desembre ja pren possessió del càrrec de cònsol major d’Andorra la Vella. Quines sensacions té?

–Les sensacions són que esperem ja que arribi el dia 28 per posar-nos al capdavant del Comú de la capital i poder treballar el programa que portàvem i poder escoltar els ciutadans. Tenim moltes ganes de començar, no només jo, sinó tot l’equip.

–Quina lectura fa del resultat de les eleccions a la capital?

–Com que hem guanyat, et puc dir que estem molt contents, però també ens sap greu veure que només hi ha hagut un 46% de participació. Durant aquests quatre anys ens toca veure per què la gent no va votar i intentar fer-los veure d’aquí a quatre anys que nosaltres hem fet coses des del Comú perquè sentin que , quan van a votar, serveix per a alguna cosa. Tenim un repte i hem de motivar que la gent voti. Cada dia la ciutadania ha de ser escoltada.

–Per què creu que hi ha aquesta desafecció política?

–Crec que hi ha molts factors. Els joves i els que porten molts anys potser veuen que no servirà per a res. Ens toca incentivar-los perquè vegin que la política no només és per a uns quants, sinó que és per a tots. Ho hem de fer des del Comú, que és l’administració més propera al ciutadà i encara l’hem de fer més pròxima i que vegin que el seu vot serveix per a alguna cosa. Aquests quatre anys ens toca escoltar molt la ciutadania i tenir amb ella un tracte proper.

–I a la resta de parròquies com ha vist els comicis? Nota un canvi en el que vol la ciutadania?

–Veig un canvi de tendència i també noto un vot de càstig cap a DA. El cap de Govern va dir que si sumaven tots els vots qui en tenia més era DA. Però si ens hi fixem, a les parròquies amb més població com són Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, dues han canviat de color. La ciutadania vol un canvi i ara durant aquests quatre anys ens toca fer realitat aquest canvi.

–Quin és el model de parròquia que volen des d’Enclar?

–El model és el que vam dir abans de redactar el programa. Volem escoltar la ciutadania, preocupar-nos pels problemes reals del dia a dia i enfocar el present i futur de la parròquia. Tenim reptes molt importants: els estudis de càrrega, la revisió del POUP... Tenim moltes coses i ara hem de seure i veure quines instal·lacions i equipaments necessita la parròquia pel bé dels ciutadans. Tenim molts reptes. La primera setmana serà per conèixer la casa comuna, els funcionaris i els seus neguits i després començar a estendre les maneres de funcionar per poder tirar endavant el nostre programa.

–Quin és el seu mirall?

–Durant la campanya parlàvem de ciutats del nord d’Europa que tenen models interessants, altres d’Espanya. Ens fixem en el que més ens agrada de diversos llocs, tenint en compte que Andorra té una idiosincràsia. Estem en una cruïlla entre un Hong Kong amb molta activitat o respectar l’entorn que és el que fa únic Andorra.

–Entren al Comú en un moment clau, amb la crisi de l’habitatge en plena ebullició. Què és el primer que tenen previst fer respecte a aquesta qüestió?

–Ahir ho parlàvem. Serem el primer Comú que farem un departament d’habitatge. Som conscients que tenim unes competències, però dins d’aquestes podem fer molt. El departament d’habitatge serà qui gestionarà els pisos que ja tenim al Jovial, el Calones, els pisos del Cedre i altres propostes que tenim com el programa Reviu Andorra la Vella, que ja vam dir que volem a curt, mitjà i llarg termini. Ens posarem molt seriosament amb la qüestió de l’habitatge. El tractarem d’una manera molt seriosa, amb grans professionals i sobretot parlarem amb tots els actors (Govern, l’Institut Nacional de l’Habitatge i propietaris). Com a Comú ens hi volem posar molt més

–Durant la campanya han incidit en fer d’Andorra la Vella una parròquia més verda.

–Als projectes que s’han estat fent fins ara es pensava en el ciment i després en els arbres. Nosaltres el que volem fer és posar en qualsevol obra o equipament, el Departament de Medi Ambient del Comú a participar juntament amb el conseller per planificar una parròquia verda i sostenible. Què vull dir amb això? El nostre objectiu no és posar-nos a plantar gespa per tot arreu perquè tenim despeses, recursos hídrics, sinó veure el que podem fer amb flora autòctona, places amb més arbres... Hem de fer un estudi per veure cap on volem anar.

–La reforma de la plaça del Poble és un dels assumptes pendents que els ciutadans fa temps que esperen. Com és la plaça del Poble que volen des d’Enclar?

–Hi ha un projecte adjudicat. Nosaltres el volem agafar, revisar-lo, posar-lo a exposició pública i explicar-lo als ciutadans, escoltar les seves propostes, veure si és el que necessiten, veure la viabilitat econòmica i tirar-lo endavant el més ràpid possible, però per fases. Ara no ens toca aturar el projecte i pensar-ne un de nou sinó que el que volem fer és explicar-ho a la ciutadania, que és el que no s’ha fet fins ara.

–Per com parla de la relació amb el ciutadà, mostra que volen una proximitat i una transparència amb la població. Creu que això els ha beneficiat?

–L’electorat ens ha demanat moltes vegades ser escoltats. Quan parlàvem de ciutadans de primera i de segona no era populisme, eren els inputs que rebíem. Hi ha barris amb coses fetes malbé. La ciutadania ens demana ser escoltada i volem que pugui participar.

–A banda d’aquestes qüestions, què és el primer que tenen previst fer en entrar al Comú?

–Tenim els serveis públics, anàlisi de com tenim la parròquia per barris, veure quins problemes hi ha en els 83 quilòmetres de carrers de la parròquia i escoltar veïns. Solucionar problemes del dia a dia com la higiene, donar al Departament de Social una visió més transversal que sigui de 360 graus, optimitzar també certes coses perquè estem pagant lloguers molt elevats i hi ha espais que no s’estan rendibilitzant. Hem de veure quines accions fer, quant ens costa i quins equipaments podem fer. Ara ens toca seleccionar prioritats.

–En declaracions a la premsa, el cap de Govern va dirigir-se a vostès quan se li va preguntar com seria la feina amb els comuns en què no governarà demòcrates, assegurant que hi ha projectes comuns en marxa i que esperen bona sintonia. Quina relació esperen tenir entre el Comú i Govern?

–Jo durant aquests dies he rebut missatges del cap de Govern, el síndic, ministres i he dit que volem treballar colze a colze pel bé d’Andorra la Vella i també pel bé del país. Amb la gent d’Enclar trobaran persones molt properes i el que volem és treballar plegats sense buscar interessos, sinó buscant el millor per a la parròquia i per al país.

–Un dels temes cabdals d’aquest any serà l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Quin és el seu posicionament sobre aquesta qüestió?

–Crec que ens toca que ens ho expliquin bé perquè em considero ciutadà i tot i que he llegit crec que falta explicar-ho bé a la ciutadania. Quan es faci el referèndum ja veurem si ens interessa o no ens interessa. Ens ho han d’explicar bé i han de fer moltes reunions, pedagogia i balança de pros i contres.