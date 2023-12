Simo Elkourbi des de ben petit va mostrar el seu interès pel tractament del cabell i pels pentinats, per aquest motiu no va dubtar a fer-se professional del sector de la perruqueria. Actualment, treballa en el que més l’apassiona, tallar el cabell i descobrir els estils que més els agrada als seus clients, així com el tractament de les barbes. Elkourbi exposa que li agrada treballar tant amb dones com homes.



–Quant temps porta dedicant-se a la perruqueria?

–Porto 19 anys en el món de la perruqueria i si tot va bé m’agradaria retirar-me exercint la meva professió que és el que més vull.

–D’on sorgeix l’interès per la perruqueria?

–Des de petit he tingut interès, i li demanava a la meva mare tisores per a fer proves i canvis en ella. Per sort sempre m’ha donat suport. Sempre vaig tenir interès a crear i aconseguir canvis en els pentinats, així com tractar els cabells de les persones.

–Quina titulació té?

Soc professional en perruqueria de dona i barberia. També em vaig especialitzar en perfeccionament amb la tècnica colorí estria i en metxes. Dins de la barberia, m’he especialitzat en la cura de barbes específiques.

–Fa quan que va obrir Perruqueria Elit?

–El dia 1 de desembre vam obrir les portes del saló per a oferir els nostres serveis i diferenciar-nos d’altres botigues que ofereixen el mateix. Donem suport a la capacitació constant dels professionals treballadors, per tal d’aprendre i actualitzar-nos, per a poder oferir-li el millor al client que ens visita.

–Què poden trobar els clients de Perruqueria Elit?

–Tothom que ens visiti trobarà confort, professionalitat, assessorament, atenció personalitzada, i sobretot una actitud amb energia positiva. Creiem que avui dia el client busca, principalment, una atenció i amabilitat en el tracte. Això sens dubte va de bracet amb la nostra professionalitat.

–Actualment, els homes es preocupen més per tenir cura del cabell i la barba?

–Si, així és, han tornat els temps d’abans però més avançats. Els homes amb barba, avui dia no busquen només un estil, busquen redefinir i identificar quin és el millor retoc per a cadascun.

–Els clients que els visiten, són més dones o homes? Per què creu que és així?

–A Perruqueria Elit tenim molta varietat, gairebé el 50% dels nostres clients són dones i l’altre 50% són homes. Creiem que estem capacitats tant en el món de la dona i com de l’home per tal d’oferir i donar solucions a les seves necessitats.

–Considera que la perruqueria és un servei essencial? Per què?

–Sí, és un servei primordial. Amb els anys que porto de la meva carrera, l’objectiu sempre ha estat que els clients puguin veure’s millor, és molt gratificant veure que el client entra, en molts casos hi ha qui ho està passant malament, i és fantàstic veure com un cop acabem amb el servei ells es posen davant del mirall i els agrada el resultat. És molt gratificant treballar per aportar detalls positius al canvi. Per això crec que és important i essencial.

–Creu que, en general, el servei de la perruqueria és més costós que altres serveis que també són essencials?

–Crec que pel que fa a la perruqueria en la qual treballo, Perruqueria Elit, ens adaptem al client i el cost que tenen els nostres serveis.

–Hauria d’haver-hi una limitació de preus en els vostres proveïdors o pagaments de despeses perquè poguessin abaratir costos?

–En el nostre cas, treballem amb els millors productes, però per a adaptar als preus elevats d’aquests ens basem en tècniques i al resultat que vulguem portar. El temps és el més valuós per al nostre treball, així com la satisfacció que ells tinguin amb el resultat i la seva butxaca.