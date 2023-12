Fa gairebé 15 anys que Carles Visa forma part de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Actualment, és el gerent de la federació, un paper que desenvolupa amb ànima i entusiasme per tal que els joves esquiadors es preparin any rere any amb la finalitat d’arribar a competir en certàmens internacionals. Visa valora la temporada d’esquí 2023-2024 com un any positiu, tot i les cancel·lacions que van tenir per mal temps. A més, ens explica els objectius que manté la FAE de cara a aquest any nou i els reptes que tenen davant de les inesperades lesions d’alguns dels seus millors esportistes.

–Com estan els esportistes i els equips en aquest moment?

–Al final tenim tots molta il·lusió, sabem que tenim talent a dintre de la federació, i jo crec que s’ha demostrat, així com ja ho vam demostrar l’any passat. Però també és veritat que tenim aquests aspectes físics, com és el cas de Joan Verdú i l’Ireneu Esteve, que no acaba de deixar-nos poder fer la temporada el millor que voldríem. Però en qualsevol cas il·lusionats, perquè sabem que tenim talent i amb moltes ganes de poder sortir d’aquesta situació per poder competir com pensem que sabem. En termes generals, penso que els equips de joves estan fent una bona feina, que estan creixent i evolucionant molt adequadament. Al final, aquest ofici ja sabem que no és fàcil, però la feina penso que s’està fent. Igual que la figura dels directors esportius que estan fent una molt bona feina, en el sentit que cada vegada es preparen millor, entrenem millor, i ens organitzem millor, i això a la llarga dona els seus fruits. Ara mateix estem molt satisfets. Sé que no som una gran potència i que evidentment no tothom arribarà a l’elit mundial, no en un petit país com el nostre, però en qualsevol cas hi hem de creure perquè ja hi hem arribat i amb això ens hem d’estar.

–En aquesta temporada els han cancel·lat moltes proves i curses pel mal temps?

–Sí, han cancel·lat proves i curses, hi ha hagut bastants canvis, inclús amb el calendari de la Copa del Món, amb gegants, el calendari de la Copa del Món de la Cande Moreno sobretot, que aquest any ha estat una de les més afectades. Ha sigut un any potser una mica atípic, perquè fins ara no ens hi havíem trobat tant, sí que alguna vegada alguna s’ha anul·lat, perquè sempre passa, però la tendència d’aquest any ha sigut potser una mica més exagerada que els altres anys. També hem tingut una mica de tot, perquè sobretot hem tingut molta acumulació de neu, molt mal temps, i segurament potser aquí a Andorra no tenim tanta neu i no podem fer tanta activitat com voldríem, amb la qual cosa ens trobem una situació una mica complexa, però intentem trobar les solucions perquè la gent pugui continuar entrenant, pugui sobretot continuar competint i trobar les alternatives.

–En quins aspectes afecta la federació i els esportistes?

–Afecta corredors com la Cande, sobretot en l’àmbit mental perquè no deixa perquè no deixa de ser una disciplina on hi ha un cert risc, en què necessites molta concentració, a més que hi ha molta tensió, i el fet que s’anul·lin o que fins i tot, com li va passar l’altre dia, que estava a punt de sortir i li van dir que la cursa es cancel·lava pel mal temps, i això, psicològicament, no acaba de deixar-te fer un bon inici, sobretot pensant que al final és un esport que entrenem gairebé vuit mesos per competir-ne tres o quatre. És un esport que és molt diferent de molts altres. El corredor, quan ha acabat aquest període preparatiu, té moltes ganes de competir, de posar en acció, de posar en pràctica aquest aprenentatge que, teòricament, ha hagut de fer durant la pretemporada i quan comences a tindre anul·lacions així es complica bastant. Evidentment, també hi ha la part econòmica, que quan hi ha tantes anul·lacions has de buscar alternatives i les alternatives no són les més econòmiques o, si més no, les que no tenies planificades.

–Pot fer el balanç de la temporada?

–Sí, el balanç fins ara és el d’una temporada que tanquem amb una nota molt positiva. Quan parlo de positiu faig referència evidentment al podi del Joan Verdú a la Copa del Món d’Esquí alpí, és un resultat històric per a nosaltres en una modalitat que és molt complexa el fet de poder fer un podi així. Antigament, ja havíem aconseguit un podi en Copa del Món, perquè Lluís Marín el va aconseguir en snowboard cross, però no deixa de ser una assignatura pendent que tenia l’esquí alpí, i poder-ho assolir obre una perspectiva o obre les portes de tota aquesta canalla que tenim als clubs. La idea principal és que els esportistes joves del club vegin al Joan Verdú com un referent per poder continuar creixent, treballant i creient-hi.

–Com esperen començar l’any?

–Evidentment, tenim els joves corredors de Copa d’Europa, els quals pensem que tindran una bona temporada, perquè al final s’han preparat bé. Tot i que el període de Nadal i inici del nou any és una mica complex pel que fa a la situació dels entrenaments aquí a Andorra perquè no estem podent entrenar el que ens agradaria, però pensem que de cara a aquest mes de gener i febrer, les condicions milloraran per poder assolir els objectius que tenim plantejats. D’altra banda, també volem estar pendents de l’evolució de les lesions del Joan i l’Irineu. Quant a la Cande, esperem que s’estabilitzi aquest calendari que té ella en el circuit de la Copa del Món de Velocitat, perquè aquesta estabilitat li permetrà aconseguir aquests objectius que al final pensem que són realistes i que es poden fer.

–No poden fer els entrenaments per una qüestió de qualitat de neu o per turisme massiu?

–Al final penso que es barreja tot una mica. Crec que les estacions han fet un gran esforç per tindre les pistes fantàsticament bé amb la poca neu que ha caigut, però sí que és veritat que on hi ha un volum molt gran de pistes obertes, amb la qual cosa entre la fluència dels turistes i el fet de poder tancar una pista per entrenar, es complica una miqueta. Són situacions que al final no són noves per a nosaltres, ja les sabem sobreviure i hem d’anar buscant les alternatives. Sí que pot ser que aquest any és una mica més exagerat que d’altres vegades, però hem de buscar les alternatives si no es pot a casa, anem a fora, però amb l’agreujant que evidentment això afectarà la butxaca.

–Esperen una inscripció de nous federats o federades?

–Amb els anys hem crescut, dels 1.200 llicenciats que estàvem els últims anys a la xifra de l’any passat, que gairebé vam arribar als 1.400, van notar el creixement de la federació, amb la qual cosa estem molt contents i esperem que l’efecte Joan Verdú, Irineu Esteve i Cande Moreno ens ajudin a crear més nous llicenciats. Evidentment, sabem que juguem amb el repte econòmic perquè no és el mateix portar un nen a esquiar que portar-lo a nadar o a jugar a futbol, perquè els costos de base són més importants que els que tenim al nostre esport, però en qualsevol cas esperem que aquests grans resultats que estem tenint ens ajudin.

–Com es viu des de la federació una baixa important com la de Joan Verdú, que semblava que s’havia recuperat, i va fer un molt bon puntatge a la Copa del Món, però va haver d’abandonar un altre cop la competició, igual que l’Irineu Esteve?

–La veig amb molt bons ulls perquè del que ens esperàvem al que realment és la lesió ara perquè estem contents, perquè a l’inici semblava que era una lesió més greu, amb la qual potser ens hauríem pogut perdre la temporada, però ara ja tenim coneixement que ens trobem davant d’un menisc que està tocat i que segurament haurem de netejar ara al final de temporada, però que pensem que amb un tractament conservador podrem competir en algunes carreres que ens queden a final de temporada. No sé si pel gegant Adelboden, que és el 6 de gener, estarà preparat, però esperem que el 23 de gener pugui competir en el gegant de Schladming, ja que voldríem tenir al Joan recuperat per reaparèixer amb tota la garantia de poder continuar amb aquests bons resultats que està tenint.

–Com es troba l’Irineu Esteve dels mals d’esquena que el van obligar a ser baixa en la competició?

–Aquí sí que tenim una complexitat perquè aquesta afectació ens ha impedit fer el gran objectiu de la temporada, que era el Tour d’Ski, fet que ens va deixar decebuts sobretot a l’Irineu, perquè en tenia moltes ganes, però al final si volem ser competitius, evidentment a aquest mal d’esquena no el podem arrossegar durant tota la temporada, així que hem de posar-hi remei i l’hem de curar. És primordial que l’Irineu hagi renunciat al Tour d’Ski per intentar arreglar-se aquesta esquena i reaparèixer quan estiguem al 100%. Això vol dir que tornarà quan estigui al 100%, sens dubte.

–Des de la federació, com valoren els bons resultats que han tingut alguns esquiadors?

–Estem molt contents, perquè són molts anys treballant per assolir aquests objectius i per posicionar l’esquí d’Andorra a l’elit mundial. La nostra història és molt bonica. Jo sempre dic que són molts anys que hem estat treballant en diferents circuits: el de la Copa del Món, el de la Copa d’Europa, etc., i fa molts anys que treballem amb grans nacions com França, Àustria i Suïssa, totes que ens han vist allà en situacions de no treure resultats, amb dificultats, amb corredors lesionats, etc., i ara veuen també com vam arribar a Val-d’Isère i van veure un corredor andorrà al podi. Al final totes les federacions estaven molt contentes, perquè al final hem sigut una petita federació que no hem molestat mai, hem contribuït molt, hem ajudat molt, que a més tenim aquesta part organitzativa amb la Copa del Món i que, des de la meva perspectiva, considero que ho estem fent molt bé perquè també ajuda a posicionar Andorra. Aquest conjunt, aquesta història i els bons resultats formen part d’un relat, una història a escala de la nostra nació, de la nostra federació i penso que és molt bonic i molt maco, i que estic segur que contribueix al Principat.

–Quins objectius s’han marcat de cara l’any 2024?

–La idea és fer l’acompanyament amb els nostres referents, que són la Cande, el Joan i l’Irineu, així com continuar fent l’acompanyament amb els grans resultats que està tenint la Gina del Rio, la Carla Mijares, o la Jordina Caminal. És a dir, al final, volem fer un bon acompanyament de tots aquests guanyadors que tenim, per intentar posicionar-los el més amunt possible. D’altra banda, la intenció és continuar desenvolupant amb els esquí clubs tota aquesta part de la tecnificació, perquè al final són el relleu d’aquests corredors que tenim els equips nacionals o als equips EEBE. També apostem per intentar tenir un calendari de curses a Andorra, justament perquè els nanos facin un bon aprenentatge i un bon desenvolupament de l’esquí i que sobretot tinguin la motivació que necessiten per aquest llarg camí. Finalment, després tenim aquest projecte dels Mundials del 2029, que és un projecte molt interessant per a nosaltres és i pel que darrere al 100% per tal de donar-li el màxim de suport.

–S’espera poder impulsar nous talents del principal?

–Jo estic segur que l’efecte Joan ha d’atreure nous talents, perquè ells com a esportista obre una porta amb una disciplina que segurament fins ara tothom deia que era impensable i ja no és tan impensable. Però al final, un andorrà fet a casa i a la nostra federació, ha pogut aconseguir uns molt bons resultats. El Joan no és diferent dels altres, és clar que té unes qualitats que segurament destaquen sobre d’altres corredors, però al final tots hem de creure, i al final ningú ens ha d’impedir poder somiar i poder obtenir el que somiïs.