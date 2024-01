Cezara Corduneanu és una de les estudiants andorranes que actualment està cursant el Màster Interdisciplinari del College of Europe a Natolin, Polònia.



–Com va decidir aplicar al College of Europe?

–Fa alguns anys que conec el College of Europe i que n’he sentit a parlar. Després d’un any de màster en Estudis Europeus a França, vaig decidir que era bon moment per aplicar. Crec que és el lloc ideal per formar-se en afers europeus. Hi ha diverses formacions a Europa, tot i que no tantes com un podria pensar, però el College és ideal en el sentit que et dona oportunitats acadèmiques i professionals al mateix temps. Al llarg de l’any, hi ha conferències i els professors són d’alt nivell. Pots crear una xarxa molt maca de contactes i, a escala acadèmica, donar oportunitats per anar a fer doctorats més tard i la tesi es pot arribar a publicar.

–Està cursant el Màster Interdisciplinari. Com és aquest Màster?

–Com diu el seu nom, el Màster Interdisciplinari lliga diverses disciplines vinculades als afers europeus. Al Màster, estudies el dret europeu, l’economia de la Unió Europea, institucions, història del continent europeu... El que el caracteritza és el fet que hi hagi diverses disciplines que s’ajunten i això també es veu amb el perfil dels alumnes, que tenim tots perfils molt diferents i originals i és això el que fa la riquesa del Màster.

–Quines assignatures destacaria més del seu Màster?

–Et parlaré d’unes assignatures que tindré el semestre següent. Una que tinc moltes ganes de començar la imparteix un professor que va ser delegat de la Unió Europea a l’ONU sobre la diplomàcia europea en un cas aplicat. I després hi ha una altra assignatura que em fa molta il·lusió que és sobre la història d’Ucraïna des de 1990 i l’evolució de la política interna i externa del país fins al 2022. Està molt d’actualitzada i tinc moltes ganes de saber com s’impartirà un tema tan actual.

–De què li agradaria fer la tesi?

–L’estic fent sobre la diplomàcia andorrana en les organitzacions internacionals i amb un enfocament en el Consell d’Europa i les dues organitzacions regionals d’Europa.

–Com és la relació amb els companys del Col·legi Europeu?

–És molt multicultural. Crec que no es pot resumir de manera millor. Parlem tots diferents idiomes i hem viscut vides diferents amb perfils diferents. Però d’alguna manera arribem a unir-nos i amb aquest punt en comú que és la Unió Europea, el nostre interès per treballar en la diplomàcia o en institucions europees o en les relacions internacionals. La veritat és que és una experiència única que no havia tingut mai abans.

–Hi ha representació de la majoria de països d’Europa?

–Relativament, un quart dels estudiants són francesos i aquest any el que sí que cal destacar aquí és que hi ha molts més andorrans que de costum. Som dos andorrans, que és poquet, però hi ha el mateix nombre d’estudiants d’Hongria i la gent ho ha notat, i nosaltres, els andorrans, estem contents de representar el nostre país.

–Actualment, les inscripcions pel College of Europe estan obertes. Per què recomanaria als andorrans aplicar?

–A tots els andorrans que estiguin interessats en afers europeus els recomano altament que apliquin al College perquè, humanament és una experiència molt maca, però també el Govern d’Andorra ofereix una beca que és significativa. És a dir, s’espera que hi hagi andorrans allà. Els andorrans tenim oportunitats, sembla que no per ser un microestat, però pel domini d’idiomes que tenim, és molt més fàcil que a altres països, pel fet que la majoria dels estudiants estudin fora d’Andorra. Això fa que cadascun de nosaltres tingui una cultura i una experiència que el College valora. Que no es desanimin pel fet de venir d’Andorra.