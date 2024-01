–Què creu que els diferencia de la competència? –A la perruqueria i estètica Karla Torren Andorra, ens distingim per ser un saló d’excel·lència en el servei, amb un toc personalitzat. La nostra especialització en metxes, juntament amb la nostra atenció detallada i un equip apassionat, ens converteix en l’elecció ideal per a aquells que busquin qualitat i estil en cada visita.

–Quins són els beneficis? –Els beneficis inclouen la reducció d’arrugues, la fermesa de la pell i la millora en la textura. És un tractament no invasiu i altament efectiu que proporciona resultats visibles i duradors. Aquests tractaments amb Indiba són ideals per a aquells que busquen rejovenir la seva pell de manera natural i sense cirurgia.

–També fan tractaments amb radiofreqüència Indiba. Sí, oferim tractaments innovadors amb la tecnologia de radiofreqüència Indiba. Aquest avançat aparell treballa mitjançant l’aplicació d’ones electromagnètiques per a estimular la regeneració cel·lular i millorar la circulació sanguínia.

–Ofereixen un servei especialitzat en núvies. –El nostre servei especialitzat per a núvies és únic i personalitzat. Treballem estretament amb les núvies, per tal d’escoltar les seves idees i oferir un assessorament expert. També oferim l’opció de desplaçar-nos al lloc del casament, assegurant que cada núvia brilli amb la seva bellesa única en el seu dia especial.

–Quins productes utilitzen? –Prioritzem la qualitat, i per aquest motiu treballem amb productes de primera categoria. Si bé, no són productes exclusivament ecològics, ens assegurem que siguin respectuosos amb la salut capil·lar i del medi ambient.

–Quins serveis ofereixen? –A la perruqueria i estètica Karla Torren Andorra, oferim una gamma completa de serveis, des de tallats i pentinats fins a tractaments facials, corporals, i mans i peus. El nostre enfocament principal són les metxes, és on destaquem per la nostra excel·lència i estil únic.

–Quina és la clientela del Saló? –Tenim una clientela diversa que abasta des de joves de 18 anys fins a dones de 90 anys. Els nostres clients valoren la qualitat, l’estil i busquen una experiència de bellesa personalitzada. Ens enorgulleix atreure a aquells que aprecien l’atenció detallada i l’excel·lència en cada servei. Atenem clients de totes les edats i gèneres. També oferim serveis adaptats a les necessitats específiques dels homes, des de tallades de cabells moderns fins a tractaments. Ens esforcem per ser un destí de bellesa complet per a tots.

–Va ser difícil obrir el negoci a Andorra? –Obrir perruqueria i estètica Karla Torren a Andorra va ser un desafiament emocionant. Si bé tota emprenedoria té els seus obstacles, el suport de la comunitat local i el nostre compromís amb l’excel·lència ens van permetre establir-nos amb èxit. A Andorra amb la nostra trajectòria continua sent positiva.

–Com va començar en el món de la perruqueria i de l’estilisme? –El meu viatge en el món de la perruqueria va començar fa anys, quan vaig decidir combinar el meu amor per la creativitat amb la bellesa. Vaig formar part de reconeguts salons de bellesa en diferents països, perfeccionant les meves habilitats i adquirint coneixements per oferir el millor als meus clients.

Karla Torrén és perruquera i especialista en metxes rosses i morenes al prestigiós Saló Karla Torren Andorra. La seva passió per la bellesa i la moda la van portar a submergir-se en el món de la perruqueria i formar-se en totes les tècniques de metxes.

