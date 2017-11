ÀXEL ESTEVE: «Anar als Jocs ha de ser una recompensa»

És un desl valors de l’esquí nacional. Confia en seguir la progressió mantinguda les darreres temporades per consolidar-se als diferents circuits.

–Quins són els objectius principals que es posa aquesta temporada?

–Vull ser més sòlid al circuit de Copa d’Europa, que estic provant ja fa uns anys, i intentar entrar entre els trenta primers en més d’un carrera i baixar els punts FIS, com vaig aconseguir ja la temporada passada. Aconseguint-ho m’ajudarà també a tenir un millor dorsal en aquest circuit i que tot sigui més fàcil. Els Jocs Olímpics també són un altre dels objectius que em marco. Anar als Jocs ha de ser una recompensa i si tot va bé poder ser competitiu allí.

–Quines són les disciplines on se sent més còmode?

–Les tècniques són bàsicament en les que m’estic centrant. Són les que he entrenat durant tot l’estiu, el gegant i l’eslàlom són la base.

–Té l’oportunitat de classificar-se per als Jocs Olímpics, el somni de qualsevol atleta...

–Per a tots els esportistes la gran fita és ser als Jocs. Tampoc em vull posar l’objectiu d’anar per anar-hi, sinó amb la idea de marcar un resultat o si més no ser competitiu i estar al nivell més alt possible.

–S’hi veu a Pyeongchang?

–Sent realista és un objectiu que es pot acomplir si surt una temporada com ha de ser i està planejat. És accessible.

–Com ha anat tota la feia realitzada aquest estiu?

–Força bé. Hem fet una bona pretemporada, amb bons entrenaments. Potser en altres pretemporades he pogut entrenar una mica més tècnicament que aquesta, però al mateix temps penso que estic en un bon nivell d’esquí i tinc esperances que a les primeres copes d’Europa pugui sortir algun resultat.

–Quin és el seu estat si compara amb altres pretemporades?

–Em noto millor, que el nivell ha pujat una mica tècnicament i psicològicament penso que he fet un pas endavant. Espero que m’ajudi al llarg de la temporada.

–Un altre dels objectius deu ser repetir experiència a la Copa del Món...

–La idea és que si aconsegueixo anar als Jocs Olímpics, poder fer també alguna Copa del Món, sobretot en eslàlom, perquè és on crec que estic ara mateix més fort. Posar-me objectius a aquestes alçades seria una tonteria perquè estic encara una mica lluny del que són els 30 millors en aquest circuit, però l’experiència ho és tot. Només fer la Copa del Món ja m’aportarà moltíssim.

–A la Copa del Món té l’oportunitat no només de competir amb els millors del circuit, sinó també poder-s’hi entrenar al costat i conèixer les pistes...

–Et dona moltes ganes de seguir treballant. Poder entrenar al seu costat i veure’ls t’aporta moltes coses.