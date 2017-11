Francesc López és el director de Gastropirineus, les jornades professionals de gastronomia i de cuina dels Pirineus. La segona edició de la iniciativa començarà dilluns a Puigcerdà i Alp i comptarà amb la incorporació de representants d’Andorra.



–Quants expositors participen a Gastropirineus?

–Les jornades acolliran uns 25 estands que representen uns 250 productors, ja que hi ha moltes agrupacions de petits emprenedors en associacions comarcals i cada una d’aquestes porta una selecció del seu territori.

–Aquest any les jornades s’han internacionalitzat.

–Sí, hi participen per primera vegada representants dels Pirineus andorrans i francesos.

–Com va sorgir la idea de crear Gastropirineus?

–Hi havia la necessitat de posar en valor la cuina del Pirineu i donar visibilitat a aquests petits productors que fan elaboracions singulars i treballen amb productes que, fins i tot, havien estat a punt de desaparèixer. És una oportunitat per donar-los visibilitat i que puguin entrar en contacte amb cuiners i restauradors.

–Quins són els productes en risc d’extinció?

–El pèsol negre, per exemple, però també altres espècies de fruites i verdures típiques d’algunes zones, com la pera de Puigcerdà. Són productes que hem de procurar que es mantinguin i es potenciïn.

–Per què aquestes varietats han arribat a estar amenaçades?

–Després d’un procés d’estandardització del consum global, hi ha hagut varietats que no tenien sortida. Els petits productors que quedaven es van adaptar a les opcions que tenien més acceptació. També pel desconeixement del producte o perquè la cuina tradicional en què s’utilitzaven ja no es fa. Pensem que si es reincorporen a les cartes dels restaurants, els cuiners actuaran com a prescriptors d’aquestes espècies i hi haurà interès entre el públic.



–Quin efecte tenen les jornades sobre el territori?

–Tot això dona personalitat a la cuina dels Pirineus i la revalora com a component important de l’oferta turística. A més, Gastropirineus vol tenir un efecte en la sostenibilitat del territori perquè si els petits productors tenen oportunitats de guanyar-se la vida, vol dir que no tanquen les seves explotacions.

–Quins objectius es marquen per a les properes edicions?

–A la llarga, un cop tinguem un bon reguitzell de productes i de plats catalogats com a plats dels Pirineus, volem crear el segell ‘Cuina del Pirineu’, en col·laboració amb la Fundació Institut Català de la Cuina. Hem iniciat converses amb el departament d’Agricultura del Govern andorrà i esperem que fructifiquin perquè se sumin a la iniciativa.