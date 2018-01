Recentment, Iniciativa Actua i Barcelona Tech City han signat un acord per ajudar els emprenedors catalans i andorrans a buscar sinergies. Aquest acord, amb un pressupost de 18.000 euros, té com a objectiu que els andorrans puguin acudir al coworking de Barcelona Tech City i viceversa.

–Què és Barcelona Tech City?

–És una barreja de tot. És un edifici d’oficines amb esperit que combina oficines tancades, amb espais de coworking i d’altres destinats a grans corporacions. Amb aquesta barreja som una empresa que creiem molt en l’entropia. Som una barreja de coses, no ens deixem emportar per les definicions. L’element comú és la tecnologia. Creiem que l’encreuament de projectes és vital per innovar. En un any i mig hem tingut més de mil visites al nostre espai.

–Per a què serveixen les visites?

–Entenem el que vol el visitant i com ja sabem quins són els models de negoci de les nostres pròpies organitzacions, hem de trobar punts on hi hagi denominadors comuns on hi hagi un potencial negoci. Aquest és el principal valor del Pier 01, el nostre espai.

–Què ofereix una ciutat com Barcelona als emprenedors?

–Barcelona ofereix un ecosistema sòlid en l’àmbit tecnològic i això vol dir oportunitat per al talent i per a les empreses. Poder accedir a bons projectes i d’impacte.

–I pels empresaris?

–Poder accedir a talent i tenir capacitat d’atraure talent de fora. Barcelona és un bon ganxo per atreure aquest talent d’altres països. Les empreses, inclús les tradicionals, s’estan transformant. Barcelona és una ciutat de disseny, creativa i ha sabut donar resposta aquesta reinvenció de l’espai d’oficina. El nou talent jove ja no es mou per treballar tota la vida en una empresa com Deloitte.

–Què volen els joves?

–Treballar des de casa, flexibilitat i impacte. Volen treballar pel talent, per algú que els respecti i que sigui una empresa amb impacte, amb retorn social. Això és Barcelona. És part del seu propi esperit.

–Amb aquest acord, que pot oferir Barcelona a Andorra?

–D’entrada a nosaltres ens interessa les verticals que s’estan desenvolupant aquí com la part de mobilitat, del turisme o el vehicle autònom. Com a ecosistema ens interessa molt. A més, crec que Barcelona és un bon lloc on anar a fer una primera escala amb tot el que s’està desenvolupant aquí. A més, a Barcelona Tech City hi ha inversors i emprenedors que tenen problemes similars que els d’aquí. Així mateix, està més exposat a més coneixement. El nostre programa serà el d’Actua Andorra.

–En quin sentit?

–Qui vulgui estar interessat en esdeveniments que fem, podrà assistir tranquil·lament gràcies a l’acord. També és interessant estar exposat d’una manera constant d’imputs de gent que té presència a Barcelona d’una manera recorrent.

–I Andorra que us ofereix?

–Aquí heu fet activitats que poden ser d’interès. Només per la part de comunicació, d’existència i saber que està fent cada una de les parts, ja val la pena. Nosaltres volem que hi hagi una autopista creada entre els dos llocs. Portar els nostres experts cap aquí. Andorra pot ser com una segona base per fer coses o activitats, més d’equip o desenvolupar un negoci.

–La idea és tenir un coworking aquí?

–Idealment les nostres empreses han de poder venir aquí i estar una setmana, un mes o dos mesos, el que considerin, treballant i fent proves. La teoria del link star-up et demana que vagis fent proves de manera recorrent. Andorra té les dimensions adequades per fer això. A més, el Govern està molt pendent d’això i és molt rellevant. La suma de la voluntat, la flexibilitat i les ganes de fer és un mix molt important.

–Hi haurà un criteri de selecció de les empreses que vinguin aquí?

–Nosaltres l’únic criteri que tenim per seleccionar empreses és que estiguin treballant en el sector tecnològic i que tinguin un cert interès en l’ecosistema barceloní. La resta ens és igual. Per a nosaltres és tan important el fundador d’e-dreams com el que va crear l’empresa en un viver de Barcelona Activa. El nostre propòsit com a organització i associació és ajudar els emprenedors.

–Llavors, no es farà cap filtre per seleccionar les empreses.

–Exacte. Ens ho demanaran a nosaltres i nosaltres parlarem amb Actua per estudiar l’encaix i els portarem. Andorra per fer dinàmiques d’equip ofereix un bon espai i, per tant, no serem massa estrictes. Si alguna persona vol fer un projecte de platges, encara que sembli que no encaixa, però vol fer dinàmiques d’equip, pot venir.

–Potser es podria fer una sinergia entre la platja i la muntanya

–Doncs mira, estem molt a prop de la platja i es pot arribar a estudiar. Nosaltres no creiem en posar barreres en les definicions (somriu).

–El món digital, de fet, va cap a això, que cada cop hi hagi menys barreres i més cooperació.

–Nosaltres tenim un denominador comú: tecnologia i ja està.

–Vosaltres sou una associació, que vol dir això?

–Sí, associació sense ànim de lucre perquè vam trobar que era la manera més democràtica d’existir i on tothom té veu i vot. No tinc una junta directiva, sinó que és una piràmide invertida. Els executius de l’associació es deuen els associats.

–Qui està a l’espai Pier 01?

–Som molt democràtics, el primer que arriba és qui s’instal·la. Hi ha unes mil persones i un centenar d’empreses. A l’associació, però, tenim 470 associats i unes 600 empreses, ja que un emprenedor pot tenir més d’una companyia. Els que estan en aquest espai han de tenir alguna vinculació amb nosaltres.

–A Barcelona han proliferat els coworking.

–Hi ha una activitat brutal i molta oferta de coworking. Això és un indicador que la cosa va en creixement.

–Quins són els avantatges que ofereix l’acord amb Andorra?

–Tota l’experiència que ja tenim acumulada la podem portar aquí, ja sigui en forma d’activitat, assessorament o activitats que ja hem fet i que es puguin replicar aquí. Això va de coneixement, talent i de diners. S’ha de treure profit de les experiències prèvies per treballar en allò concret que servirà al teu negoci.

–Es preveu que sorgeixin sinergies entre l’empresa andorrana i catalana?

–Segur. Es tracta de fomentar el Networking. A part d’estar connectats, si des d’Actua ens diuen que hi ha una empresa que té un interès en concret, com que som partners, ens mourem per ells també. Al final és garantir que aquest talent, que és el d’Andorra, està també arribant a les nostres fonts. Considerem que és una de les principals aportacions.