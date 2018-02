Antoni Vidal porta una vida al servei de la resolució de conflictes entre éssers humans a través de l’advocacia i de la mediació. Ha col·laborat amb el Govern d’Andorra a l’hora d’establir la seva pròpia estratègia en mediació de conflictes i va participar en el màster en Mediació de l’UdA el curs passat. Demà impartirà una xerrada sobre la matèria a les 19.30 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

–Anem al més bàsic, què és la mediació?

–La intervenció d’un tercer imparcial i neutral que el que fa que les parts, per si soles, vagin trobant una solució al seu conflicte. Hi ha tot un protocol d’actuació per intentar apropar-les i arribar a acords.

–Quins són els principis que s’han de complir per accedir a la mediació?

–La voluntarietat, ningú obliga a les parts a anar-hi tot i que a Catalunya, per exemple, el jutge pot obligar als interessats a anar a una sessió informativa però no, a acollir-s’hi. El procés també és confidencial per als implicats, les parts no poden dir coses als tribunals del que s’hagi pogut pactar a la mediació i el mediador no pot ser cridat al judici com a testimoni. Després també es pressuposa la bona fe de les parts, si el mediador veu que hi ha picaresca per allargar o evitar el procés judicial, ha de dissoldre-la.

–En quins àmbits es pot aplicar la mediació?

–En general s’estan ampliant els àmbits d’intervenció a tot arreu. Tot va començar amb la mediació familiar, fonamentalment: divorcis, separacions, custòdia dels fills, pensions alimentàries, relacions entre avis i néts. Després es va ampliar a herències i a les empreses familiars. Tots els conflictes emocionals, on la gent no vol anar al jutjat perquè és un tema molt íntim. Però ara també s’aplica la mediació en conflictes de comunitats de propietaris, diferents desavinences veïnals, convivència de religions o administratiu i mediambiental. S’està ampliant molt el ventall.

–I en quines situacions no es pot aplicar?

–Hi ha situacions penals en què és impossible la mediació. Per exemple, en la violència de gènere és impossible que hi hagi mediació. Si hi ha maltractaments, és impossible perquè la mediació el que intenta és equilibrar les parts i si una és prepotent sobre l’altre, ajudar al més feble estaria trencant el principi de neutralitat i imparcialitat.

–Quin circuit han de seguir els afectats per un conflicte per arribar a la mediació?

–Depèn molt de la legislació del país, ara a Andorra s’està començant a desenvolupar tota la normativa al respecte. Per exemple, al Codi Civil de Catalunya es diu que les parts poden anar voluntàriament a mediació abans o durant qualsevol moment del procés judicial. A Catalunya hi ha un registre centralitzat de mediadors que s’assigna per torn però també pot ser que el jutjat de primera instància els derivi. Els mateixos advocats també deriven a mediació quan veuen que la solució podria anar per aquesta via. De vegades, només cal resoldre el conflicte emocional per arribar a un acord material.