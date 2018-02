Teresa Blanco i Martina Linares oferiran des d’avui un taller de maquillatge a la Biblioteca del Pas de la Casa per als nens que vulguin complementar la seva disfressa de Carnaval.

–En què consistirà el taller?

–Fins al 16 de febrer, els nens que ho desitgin podran venir a maquillar-se. Entre la Martina Linares i jo els mostrarem imatges de diferents personatges i de cares maquillades i ells podran escollir la pintura que més els agradi.

–Com sorgeix la idea?

–Ja s’han fet tallers com aquest en ocasions anteriors. La idea sorgeix perquè és la setmana de Carnaval i els nens van disfressats, nosaltres els hi donem l’opció de complementar la seva disfressa amb maquillatges divertits i de tota mena. I la veritat és que té molt d’èxit. També he de dir que nosaltres no som professionals, però hi posarem tota la intenció i la millor voluntat [riu].

–Quin tipus de maquillatge faran?

–Tenim dos catàlegs diferenciats. Un és més de personatges coneguts i l’altre és més artístic, amb traçats, línies decoratives, detalls als ulls, etcètera.

–Quins personatges creu que seran els més demanats?

–Aquest any encara no ho sabem, però si ens fixem en tallers d’anys anteriors, els maquillatges que van tenir més èxit van ser el de Dàlmata, de Batman, de pallasso, de Hello Kitty, de papallona i de fada del bosc. Però la veritat és que sempre hi ha força varietat. A més, aquest any hem agafat un maquillatge especial per poder fer cicatrius. A través d’una cera fas un relleu a la pell i amb les pintures l’acabes de confeccionar, creiem que aquest maquillatge tindrà força demanda.

–Com s’han preparat per fer el taller?

–La meva companya ja té el maquillatge per la mà, perquè ha fet altres activitats similars. Però jo tinc menys pràctica, i malgrat que he practicat una mica amb les meves filles, en un principi realitzaré els maquillatges més senzills.



–La Biblioteca del Pas de la Casa és molt activa en activitats infantils.

–Sí, fem moltes activitats encarades a ells. Els infants de la parròquia sempre vénen i durant les èpoques turístiques també tenim nens estrangers. Els tallers solent tenir una assistència molt positiva i gairebé sempre rondem la vintena de participants. De fet, l’aspecte de la Biblioteca ja mostra que es tracta d’un espai juvenil. Per exemple, els vidres de fora estan decorats amb pintures i cartells i tenim un lema a l’entrada que diu: «El rei Carnestoltes ordena llegir, maquillar-se, disfressar-se i esbojarrar-se».

–Tot i les activitats infantils, imagino que la idea principal de la Biblioteca és que els nens llegeixin.

–Exacte! Acabem lligant totes les activitats a la lectura. Fins i tot, quan els nens vénen a jugar a algun joc de taula, primer els fem llegir. Procurem que els infants es familiaritzin amb la lectura d’una forma lúdica.