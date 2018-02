Marc Romera ofereix avui una xerrada al teatre de La Valireta, a les 20.30 hores, per presentar el seu darrer llibre El manual del éxito interior. L’obra es basa d’històries reals que pretenen inspirar i motivar el lector.

–En què consistirà la xerrada?

–La idea és presentar el llibre i donar quatre conceptes bàsics sobre l’obra. També faré una petita reflexió final que segurament no deixarà a ningú indiferent.

–Quins són aquests conceptes bàsics?

–El llibre barreja moltes coses: històries reals de motivació, petits contes que emocionen i fan reflexionar, etcètera. A més, inclou moltes eines i consells diaris que també faig servir per ajudar a les persones a nivell d’intel·ligència emocional i d’autoconeixement. També hi ha una petita crítica constructiva sobre l’entorn social en què ens trobem ara mateix, del que és l’èxit per a cadascú i de la felicitat.

–Existeix la felicitat absoluta?

–Sí. És un estat que es treballa a través de l’actitud. No podem controlar les circumstancies que ens succeeixen però sí quina és la nostra representació d’allò que ens succeeix.

–Aquest és el segon llibre que publica.

–Sí. La veritat és que tinc l’ambició de treure un llibre cada any. Després de veure que el primer va tenir èxit i se’n van vendre tots els exemplars, em vaig quedar amb ganes de donar una mica més de mi. I a banda de posar part personal, en aquesta ocasió també he volgut posar a l’abast de tothom consells i més explicacions que mostrin l’experiència que he tingut aquests anys com a professional.

–Per què aquesta voluntat de compartir els coneixements a través de la literatura?

–Tot va començar l’any passat. Més o menys per aquestes dates vaig patir la mort d’un company, i a partir d’aquell fet, vaig començar a reflexionar sobre la meva vida i el sentit que li donava. Llavors vaig veure que escriure era un dels mitjans que em permetia ajudar a la gent. Però són més coses, també utilitzo les xerrades, les trobades cara a cara, les xarxes socials, etcètera. Intento mostrar a tothom el que he aprés perquè considero que ajudar és un dels principis que marquen la meva vida.

–Quin és l’objectiu principal del seu segon llibre?

–Canviar la vida d’una persona per a millor. Actualment soc coach, i si hi ha res que caracteritzi la meva feina és tractar de despertar el potencial interior que té cadascú perquè pugui aconseguir els seus objectius.

–Un consell?

–Que la vida està feta per alguna cosa més que anar a treballar, dormir i queixar-nos del malament que ens van les coses. La persona que no és feliç ha d’examinar quins són els seus pensaments i afrontar el dia a dia. Cal reflexionar i veure quina és l’actitud pròpia que un mateix agafa davant de les diferents situacions. I a vegades, fer aquesta reflexió fa por.