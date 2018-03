El BC MoraBanc Andorra està passant per un moment destacat, tant a nivell esportiu com institucional, en plena ratxa de victòries i rebent reconeixements.

–Podia esperar que l’equip sumés sis triomfs seguits?

–No crec que es pugui normalitzar mai un fet així. La ratxa de victòries és inaudita i l’hem de valorar de veritat, perquè portem dos mesos sense perdre cap partit. Ho hem de gaudir molt tots, perquè serà difícil de repetir. No hem de perdre mai de vista qui som i quan passen coses així, se n’ha de gaudir.

–I més veient als equips que s’ha arribat a superar...

–Ens agrada jugar contra els equips grans i sempre havia dit que també m’agradaria guanyar-los. Ara està passant i això porta a poder encadenar aquest seguit de victòries. Tal i com estan els calendaris, si no ho fas no pots tenir aquest seguit de partits guanyats.

–Diumenge el rival és l’UCAM Múrcia. Es podrà sumar la setena?

–Arribarem fins on poguem. Hem de plantejar cada partit com fins ara, sigui el rival que sigui. A l’UCAM el tenim a tocar, té el mateix objectiu que nosaltres i això ja és prou al·licient per vèncer.

–Es veu repetint als play-off?

–A la primera volta estàvem una mica enfadats perquè no acabaven de sortir les coses. Guanyar és important, però més ho és estar content amb la teva feina. Has de donar el millor de tu mateix i si perds, que estiguis satisfet amb allò que has fet.

–Serien ja dues temporades seguides als play-off...

–Cada any intentem fer-ho millor que l’anterior. Però no sempre ho aconseguirem i hem de celebrar que estem en aquesta competició. Ens agrada poder lluitar per la Copa del Rei i els play-off, perquè és un repte i una possibilitat real. Sabem que cada any no els podrem jugar, però està molt bé que l’opció hi sigui, a més de també jugar a Europa regularment. Hem de tenir en compte que el nivell d’exigència on estem competint és molt alt.

– La Confederació Empresarial Andorrana acaba de premiar al club amb el reconeixement personal de l’activitat de promoció. Que suposa aquest guardó per a l’entitat?

–Ens fa molta il·lusió. Portem el nom d’Andorra fora de les nostres fronteres, amb un impacte de nom del país i de valors a través de l’esport. L’ACB es veu en més de 140 països i la temporada passada en 4 dels 10 partits més vistos hi jugàvem. Això crea una visibilitat i un retorn.

–A nivell institucional estan notant també aquest creixement?

–El recorregut va donant confiança a tots aquells que ens donen suport. A mida que el projecte es va consolidant s’hi va sumant més gent. Els resultats també t’ho donen. L’equip cada any és més sòlid i aspira a més coses. Tot necessita el seu procés, el seu camí.