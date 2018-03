Natalia Sorókina (Kazakhstan, 1982) és presidenta de l’associació Casa Rússia, una entitat cultural formada per una vuitantena de persones russoparlants. L’ens engloba un ampli ventall d’orígens, tal com demostra la junta, integrada per quatre nacionalitats diferents. El principal objectiu de l’entitat és mantenir les tradicions del país a Andorra.

–Demà, els residents i turistes russos a Andorra podran votar per primer cop al consolat per a les eleccions presidencials de Rússia. Quin pes ha tingut l’associació que presideix en aquesta decisió?

–Durant el mes de gener em vaig posar en contacte amb els serveis diplomàtics per preguntar si tenien pensat posar una urna a Andorra. Des de l’ambaixada em van assegurar que ho estaven mirant i que estaven pendents de l’autorització i de les normes que regirien aquesta jornada.

–Preveu una participació elevada de votants durant la jornada?

–Hem fet una gran difusió d’informació sobre la possibilitat de poder votar, però no hem fet cap enquesta de participació, ja que no es la nostra missió com a associació cultural.

–S’organitzaran actes paral·lels demà?

–Vaig demanar a l’ambaixada si podien portar uns regalets pels nens que vindran amb els pares i si podien posar música i pica-pica. Em van dir que junts ho faríem. És una bona notícia perquè volem organitzar les eleccions com una festa.

–Els consolats de França i Portugal han reduït serveis, mentre que el consolat de Rússia, tot i ser honorari, els ha incrementat.

–Abans, per fer tràmits oficials, havíem de baixar a Madrid i, passat un temps, ho podíem fer des de Barcelona. Ara, i gràcies als esforços conjunts del serveis consulars i de l’ambaixada russa, així com la del cònsol honorari, Pere Joan Tomàs, i dels membres de Casa Rússia, hem pogut desmostrar la nostra capacitat de donar suport als serveis consulars en el moment de poder fer tràmits aquí a Andorra i fins i tot de poder organitzar una jornada electoral com la d’aquest diumenge.



–Creu que l’actual president rus, Vladímir Putin, revalidarà el càrrec per quarta legislatura?

–Jo confio que tot el procés electoral sigui just i que el guanyador d’aquestes eleccions, amb un electorat tan gran com el dels ciutadans russos, serà la persona més vàlida per ocupar aquell càrrec.

–Té algun dels altres candidats possibilitats reals de rellevar-lo?

–Les enquestes diuen que el 70% de la població pensa participar a les eleccions i d’aquests, un 74% votarà a Putin.

–Quina és la propera activitat prevista?

–Fem un acte cada mes. El proper serà el del dia14 d’abril. Com cada any, participarem en un projecte mundial, anomenat Dictat Total. Volem fer-ho a les muntanyes, amb tot el món al mateix temps escrivint un dictat en rus.