Alexander Tucek fa 47 anys que està vinculat a Casinos d’Àustria. Va començar fent de crupier amb només 20 anys i ha anat progressant fins al lloc que ocupa avui. Ha treballat en casinos del grup arreu del món i ara destaca l’oportunitat d’introduir-se a Andorra amb un projecte que aposta per «la qualitat i no la quantitat».

–Quins motius han fet que Casinos d’Àustria s’interessi per Andorra?

–Pensàvem que és una oportunitat molt bona en una destinació d’esport, especialment d’esquí, on ja tenim experiència. I amb el Turi Mora vam veure la possibilitat de tenir un soci molt conegut i que és seriós en els seus negocis. A més, ens ofereix la possibilitat de posar la nostra marca en aquesta zona on no tenim presència.

–Vista la seva experiència, què pot aportar un casino en un lloc com Andorra?

–Nosaltres no fem casinos grans com a Las Vegas o Macau, són casinos mitjans però amb més serveis. Ara bé, un dels avantatges si treballes amb Casinos d’Àustria, és el fet que fem publicitat de la resta d’establiments del grup. Així, si hi ha un esquiador a Àustria i ve al casino, veurà que n’hi ha un a Andorra i li podem proposar de visitar-lo. És una gran oportunitat per intercanviar clients.

–Comentava que aposten més per la qualitat que per la quantitat. Com s’aconsegueix que aquesta combinació funcioni?

–Els nostres casinos, quant a qualitat, estan una mica millor que d’altres i també tenim força regles pel que fa a la manera de vestir. És un dels punts forts de Casinos d’Àustria, que bàsicament tenim gent de més qualitat.

–Bomosa també va remarcar que es té molt en compte la sostenibilitat i la part social del projecte. És una filosofia compartida?

–Sí, exacte. Casinos d’Àustria va ser un dels primers operadors de casinos a Europa que va començar un congrés sobre joc responsable. Cada any tenim un congrés a Viena amb experts de tot el món explicant com es pot dur a terme el joc responsable. Això implica assegurar que el jugador no ho perdi tot. La nostra filosofia és que el casino és un lloc d’entreteniment, no només per treure diners a la gent. Per tant, controlem tots aquests aspectes, tant a Àustria com a la resta de països. Es controla com juga una persona i si algú juga massa, ens hi posem en contacte per determinar si ho pot aguantar i si no se li diu que passi uns mesos sense jugar.

–Justament una de les preocupacions d’alguns ciutadans del país és la poca transparència pel que fa al funcionament del casino i els problemes derivats com la ludopatia.

–És evident. Per això disposem de mecanismes per controlar el tipus de joc que fan els nostres clients. Com deia, parlem amb la gent i també posarem a disposició un número de telèfon on pots trucar, explicar el teu problema i demanar ajuda.

–Va ser fàcil entendre’s amb la gent de Bomosa?

–Sí, i és un dels punts més importants. Amb el Turi Mora hem decidit anar junts perquè ell té la mateixa filosofia. Tal com va explicar la seva voluntat és invertir els diners que es guanyin en projectes socials. I nosaltres també ho fem. No volem endur-nos els diners d’Andorra per ingressar-los en bancs d’Àustria. Reinvertirem a Andorra en projectes socials, culturals i esportius. I això és part de la nostra filosofia.



–Quina és la clau de tants anys de trajectòria exitosa que porta Casinos d’Àustria?

–Crec que el primer de tot és la reputació. També ajuda el fet que el 33% de les nostres accions són del govern austríac i, per tant, això dona més seriositat. D’altra banda, sempre treballem de manera molt propera amb les autoritats per mantenir la transparència d’aquest negoci.

–Vostès proposen una oferta important d’oci amb concerts i gastronomia. És important tenir aquest complement?

–Sí, i tant. En el cas de la cuina tenim xefs de primer nivell que els portarem a Andorra per fer, per exemple, una setmana dedicada a la gastronomia austríaca o a l’argentina. I concerts també n’hi haurà. Però en cap cas parlem de grans esdeveniments com es fan als Estats Units o Àsia. Els europeus no són tan partidaris de xous gegants, una altra vegada tornem al mateix punt, més qualitat és millor que quantitat.

–Serien concerts de petit format?

–Depèn. Bàsicament tindrem esdeveniments de tipus més petit però també preveiem estrelles que vindrien només una vegada per un acte més gran.

–On es farien aquests concerts?

–Directament al casino no ho pots fer perquè no és tan gran i tampoc és la mentalitat dels clients europeus, no els agrada tenir el xou entre les màquines o les taules. Treballarem per tenir la sala d’esdeveniments molt a prop del casino perquè l’entrada a l’esdeveniment sigui part de la visita del casino o a la inversa.

–Sembla que França té interès en què el casino d’Andorra quedi en mans d’un operador gal. Això els pot perjudicar?

–La decisió és d’Andorra, però des del meu punt de vista un operador com Casinos d’Àustria és neutral, tant pel que fa a la manera de portar el casino com en la relació amb les autoritats.

–Els treballadors tenen oportunitats de prosperar dins l’empresa?

–Sí, és clar. És un dels nostres avantatges. Tenim casinos arreu del món i si treballes bé pots fer carrera fora del país, veure altres mentalitats i tornar en una posició molt més alta.