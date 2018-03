Nascut a Sant Joan d’Alacant, afronta la seva primera temporada al filial de l’Elx CF, a Tercera Divisió. Va tenir clara l’aposta de jugar per Andorra i després de consolidar-se a la sub-21 li va arribar l’oportunitat d’estrenar-se amb l’absoluta, debutant en el partit amistós davant Liechtenstein.



–Com se sent després de debutar amb l’absoluta?

–Estic molt content, sobretot per la victòria. No hi ha res millor que debutar i a més fent-ho guanyant. No és fàcil entrar a la selecció i espero que questa convocatòria sigui la primera de moltes.

–Com va rebre la noticia que l’havia cridat Koldo Àlvarez per a l’estada a Andalusia i el partit contra Liechtenstein?

–Em va venir per sorpresa. Estava entrenant i va venir el coordinador de l’Elx amb una carta. Pensava que seria la convocatòria de la sub-21, però vaig tenir l’alegria que era per a l’absoluta. Vaig estar molt content, i a més estic en un club on no em posen mai cap pega quan he de jugar amb Andorra.

–Va finalitzar l’estada a Andalusia abans d’hora perquè havia de tornar al Principat amb altres companys per afrontar els dos partits amb la sub-21. La suma de partits i el desplaçament es deu notar...

–Sobretot en el primer partit, contra Escòcia, vaig notar-ho. Tot i el cansament, vaig aguantar bé. Va ser una llàstima que ens empatessin al temps de descompte, perquè ens mereixíem guanyar. I contra Holanda, per unes petites errades vam perdre. Jugadors d’aquesta qualitat no et perdonen. Hem fet dos molt bons partits, tenint en compte que davant teníem dues grans seleccions.

–Com veu l’evolució de l’absoluta i la sub-21?

–Crec que cada vegada van a més. A les anteriors fases tot costava més i cada any crec que hi ha millor equip. El futbol nacional està millorant molt i amb els resultats s’està veient.

–Segueix molt el futbol andorrà?

–Ho faig força, a través de les xarxes socials segueixo molt el que passa a Andorra i estic al dia de tot. A més, parlo bastant amb companys i amb el seleccionador sub-21, Justo Ruiz.

–Com li estant anant les coses al filial de l’Elx?

–Aquest any està sent complicat perquè tenim una plantilla molt jove i la categoria és molt complicada, però tenim l’esperança de mantenir-la. La primera volta va ser dolenta, però a la segona estem guanyant molts partits. Hem sortit fa unes jornades de la zona de descens, però hi estem a prop. Hem de seguir amb la bona línia que estem mantenint actualment.

–I en un futur on es veu?

–M’agradaria arribar a ser futbolista professional, però sé que és molt difícil. Per això vull estudiar alguna cosa relacionada amb l’esport. Vull reprendre els estudis, perquè són molt importants en la formació de la persona.