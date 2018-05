Pol Avinyó és musicòleg, historiador i el director del Programa Liceu al Territori, la secció més ambulant del Gran Teatre de les Rambles de Barcelona. Va néixer el 2004 i Andorra és la primera branca internacional d’aquest projecte que vol trencar mites sobre l’òpera i facilitar l’arribada de tothom qui ho vulgui a les butaques de vellut vermell.

–Com va néixer el programa Liceu al Territori?

–És un projecte que neix de la mà d’un dels objectius fundacionals del Teatre, que és acostar l’òpera a tothom. A més, vam veure la necessitat de fer-ho més enllà de la gent que viu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que tenen més facilitat per arribar al Liceu en transport públic.

–En què consisteix?

–Fem difusió de l’òpera per tota Catalunya i tenim el desig de seguir-lo ampliant fora, com és el cas d’Andorra. Consisteix en unes conferències divulgatives que donen l’oportunitat perquè després aquestes persones del territori tinguin accés a unes entrades de zona preferent al teatre de les Rambles, amb una part subvencionada pel Liceu. Aquestes xerrades s’organitzen entre dues o tres setmanes abans que l’òpera es representi a Barcelona, d’aquesta manera les persones que participaran de la visita al teatre en el marc del Liceu al Territori, tenen més context de l’obra que aniran a veure. Les conferències acostumen a durar una hora i entreguen les claus per entendre i gaudir de la millor manera possible l’òpera i convertir els assistents en petits experts d’aquell títol.

–Quin és el seu objectiu?

–Ampliar la cultura operística, desmitificar conceptes associats al gènere, apropar el Gran Teatre del Liceu d’una manera més informal i propiciar que tothom qui ho vulgui vagi, almenys una vegada a la vida, al Liceu.

–S’hi inclou també una visita guiada al Gran Teatre?

–La visita és una part opcional, la subvenció afecta només a l’entrada i els grups poden optar per pagar un suplement i realitzar la visita, per a la qual també oferim uns descomptes especials.

–Qui es pot beneficiar d’aquesta proposta?

–Els ciutadans d’aquells indrets on el Liceu al Territori té presència, sempre que siguin grups, ja que és un projecte dissenyat de cara a les institucions culturals i gent amb sensibilitat musical. Per exemple, grups organitzats a les biblioteques públiques dels pobles, corals populars, ateneus o casinos. Però estem oberts a qualsevol grup que tingui un interès cultural en l’experiència.

«Volem propiciar que, tothom qui ho vulgui vagi, almenys una vegada a la vida, al Liceu [...] a veure una òpera en directe»

–Quin any va néixer el Liceu al Territori?

–Vam començar a tirar-lo endavant la temporada 2014-2015, amb dues òperes de repertori com són la Carmen de Bizet i Don Pasquale, de Donizetti. La temporada següent vam engegar-la d’una manera molt més potent des de l’inici i vam ampliar-ne l’abast.

–Quin paper juguen en aquest sentit les projeccions que es fan a les diferents localitzacions?

–Creen la llavor. Per exemple, a Andorra, als Cinemes Illa hem fet una primera col·laboració amb una projecció gratuïta de L’Elisir d’Amore però realment la idea és poder crear aquests grups a Andorra de gent inquieta respecte de la cultura musical perquè ens acabin visitant a les Rambles, en directe.

–El Liceu a la Fresca és una altra de les iniciatives que apropa el Gran Teatre al territori. Aquest any torna a Andorra per segona vegada el 16 de juny. On i què veurem?

–Encara no podem explicar tots els detalls. De moment, tornem a tenir confirmat Escaldes-Engordany, encara que no sabem si repetirem la localització de l’any passat [plaça Coprínceps]. A banda, estem treballant amb Cinemes Illa per buscar una segona localització cèntrica, però aquesta no està confirmada.

–Quina òpera oferiran enguany?

–El Manon Lescaut, de Puccini, a les 22.00 hores del 16 de juny.

–Per què han expandit tant els programes del Liceu al Territori com el del Liceu a la Fresca a Andorra?

–Andorra està només a dues hores i mitja de cotxe de Barcelona i el Liceu és un dels millors teatres del món d’òpera. Per tant, vam pensar que era lògic posar facilitats als andorrans que vulguin venir. I pel que fa al Liceu a la Fresca, l’any passat vam fer la primera edició al país, que també va ser la primera internacional i el resultat va ser satisfactori.