Marc Corral es va especialitzar en psicologia clínica a la facultat i l’exerceix al Centre Nivi d’Andorra. A banda, confessa que la psicologia implicada en les relacions de parella «és el meu fort, podríem dir». Dissabte oferirà la xerrada Relacions de parella: Exercicis pràctics per millorar la nostra vida en comú a la Biblioteca Pública del Govern a les 11.00 hores.



–Què passarà a la xerrada del dissabte?

–A diferència d’altres trobades sobre el mateix tema que vam fer en anys anteriors, aquest cop ens centrarem en la part aplicada, presentarem exercicis per millorar la relació de parella.

–Quines són les claus per mantenir una bona relació de parella?

–La reciprocitat, és a dir, com millorar l’intercanvi de conductes agradables i com incrementar la percepció positiva de la parella. El segon punt, la comunicació, que ha de ser assertiva i hem d’adquirir les tècniques per aconseguir-la. El tercer punt que es treballa en la relació de parella és la resolució de conflictes, a través de tècniques de negociació, perquè s’ha d’entendre què passa i com arribar a un acord. Normalment, les parelles que tenen problemes, presenten disfuncions en aquestes tres àrees.

–Parlant de pràctica, com es pot reforçar la percepció positiva de l’altre?

–Hi ha diversos exercicis que serveixen per millorar això, que és el primer que es danya en una relació i el primer que s’ha de solucionar. Si el clima dins la parella és negatiu, és difícil passar als següents passos de comunicació i resolució de conflictes. Els dos exercicis més coneguts es diuen literalment Atrapa la teva parella fent coses agradables i El dia especial.

–Quin objectiu concret tenen?

–Incrementar el nombre de conductes agradables que un fa per l’altre. A les parelles disfuncionals trobem un increment de conductes negatives i un decreixement de les positives. Al llarg del temps, deixem de fer coses per la parella. Al principi de la relació es promou molt sortir a sopar, a passejar, fer regals o ballar, entre d’altres. Quan la parella es deteriora és perquè s’ha baixat el número d’aquestes accions. Els exercicis també treballen la percepció de la parella, perquè si tenim problemes, ens focalitzem en les conductes negatives del company o companya i deixem de veure les virtuts. Per això, els exercicis també volen fer aflorar les conductes positives que un segueix mantenint per l’altre.

–Què de cert hi ha en la creença que les parelles tenen una crisi forta cada x anys?

–És veritat que les parelles passen unes fases que són comunes en moltes, però al final cada persona és un món. Ara, el mite que diu que és cada tres anys, o cada quatre anys és això, una creença popular infundada. El que sí que és cert és que durant els sis primers mesos hi ha la fase que es coneix amb el nom de fals enamorament, quan tot és meravellós i no existeixen els defectes. Passat sis mesos o un any tens una percepció més realista que solidifica la parella.