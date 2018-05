La Clara Pladevall és investigadora del Cenma i una gran coneixedora de les aus que viuen o passen per Andorra. Ahir, avui i demà imparteix tallers per fer menjadores per a ocells als centres d’interpretació de la Cortinada, al del Comapedrosa i al Portal de la Vall del Madriu.



–Per què un taller de menjadores per a ocells?

–Tot s’emmarca en la celebració del Dia Mundial de la Diversitat que ha tingut lloc aquesta setmana. Intentem fer coses diferents perquè tothom pugui participar. El camp dels ocells atrau molta gent i aquest any volíem intentar fer tallers infantils per apropar-nos al públic més petit.

–Com plantegen el taller?

–Ens instal·lem en un espai físic de 10.00 a 12.00 hores i la idea és que la gent vagi arribant, no cal que estiguin les dues hores allà perquè entenem que pels infants pot ser complicat tanta estona. Els anem atenent a mesura que arriben.

–Quin tipus de menjadores fan?

–En fem de dos tipus per atraure diferents tipus d’ocells i poder veure les seves característiques i la diferència dels becs, que ens han de fer pensar que s’alimenten d’un menjar o d’un altre. Tot està enfocat a conèixer els ocells més comuns del nostre voltant i que la gent tingui ganes de saber-ne més.

–Amb quins materials els construeixen?

–Materials quotidians perquè la idea és que la gent els pugui repetir quan vulguin a casa seva. Un el farem amb tetrabrics i l’altre amb rotllos de paper higiènic.

–Per què creuen que les menjadores són atractives per al públic?

–Si les posem al balcó o al jardí, és molt fàcil que els ocells vinguin a alimentar-se i els puguem observar des de casa, més fàcilment que a la natura.

–Sovint escoltem que no s’han d’alimentar els animals salvatges. Per què els ocells sí?

–Sobretot a les èpoques hivernals tenen gran necessitat d’aliments perquè els costa trobar-ne a la natura, sobretot els que s’alimenten d’insectes, que pràcticament desapareixen durant l’hivern. Però, en canvi, els ocells no hivernen i els que no marxen a zones més càlides tenen una necessitat diària d’alimentar-se. En episodis de grans nevades hem vist com s’apropen als nuclis més urbans a la recerca de menjar desesperadament.

–No hi ha res que els faci mal?

–És relativament fàcil alimentar els ocells, mai agafen aliments que no els interessen. Per exemple, agafaran els cacauets però els que siguin salats, no. El rebutgen directament perquè la sal no els hi convé. Són molt selectius. De totes maneres, als tallers també parlarem dels diferents tipus de menjar que els podem oferir i les diferències segons les espècies. Una altra proposta serà fer una mena de tires de cacauets que es poden penjar de qualsevol lloc.