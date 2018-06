El francès Claude Gruffat és president de la primera xarxa de botigues ecològiques a França: Biocoop. Ara sobrepassa les fronteres i obre la primera botiga a Andorra amb l’objectiu de difondre el model de consum ecològic i responsable que s’amaga darrere de la cooperativa.

–En què consisteix la filosofia de Biocoop?

–És una xarxa de botigues independents sota el paraigua d’una cooperativa. Compta amb més de 500 botigues a França, i ara també una a Andorra, que es proveeixen d’una gran varietat de productors.

–Quina és la seva finalitat?

–No és el productor, ni la botiga, ni l’assalariat, ni el consumidor, sinó la suma de tots ells. Treballem perquè aquest conjunt sigui coherent i els productes bio arribin al client seguint un procés totalment responsable. Prioritzem sobretot la proximitat.

–Aleshores cada establiment té els seus propis productors?

–Sí, cada botiga és independent i té la seva organització. L’únic que ha de fer és respectar la nostra carta de valors, que és particularment exigent pel que fa a la qualitat dels productes bio i a l’organització social.

–Què es pot trobar de diferent a Biocoop?

–Tots els productes són 100% bio i avalats per la certificació europea. I nosaltres hi hem afegit valors complementaris com l’origen, la traçabilitat i el respecte al medi ambient.

–Com es tradueix sobre els prestatges?

–Per exemple, el suc de taronja el fem amb taronges mediterrànies, quan les millors són les del Brasil. Però Biocoop no importa productes de l’hemisferi sud i encara menys en avió.

–Per què aterren a Andorra?

–Perquè ens va arribar una proposta realment interessant. Tot i així, la botiga d’aquí és el primer cas on som exportadors i importadors a la vegada perquè hem de creuar una duana per poder proveir un establiment.

–També es proveeix de productes bio de proximitat?

–Malauradament, aquí és molt difícil produir localment i el model bio encara no està massa desenvolupat. Tot i així, l’objectiu és estimular el consum de productes ecològics.

–Ha rebut molts clients en les primeres setmanes?

–L’inici ha sigut bo i estem satisfets. Hi ha una clientela potencial que vol productes bio, de qualitat i amb un valor social al darrere que pot portar a l’èxit.

–El model de Biocoop es pot implantar arreu?

–S’adscriu a una coherència global. Ja hi han mostrat interès Bèlgica, Itàlia o Alemanya, i amb Espanya fins i tot hem treballat conjuntament. Evidentment que és un model que pot sortir de les fronteres franceses i créixer perquè cada vegada hi ha més gent sensible al consum responsable.