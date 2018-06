La Laura Altimira és fisioterapeuta però fa quatre anys que es dedica a les intervencions assistides amb gossos i dos que va posar en marxa el seu propi negoci: Canis Grup, que compta amb un equip multidisciplinar de tres persones per participar en tot tipus de processos terapèutics i educatius.

–Què és una intervenció assistida amb animals?

–Procediments complementaris a les actuacions convencionals on participa un animal de teràpia com a part integral del procés. S’utilitza el vincle emocional que es crea entre l’animal i l’usuari per tal d’aconseguir els objectius plantejats prèviament d’una manera molt més ràpida, amena i divertida.

–Què proporciona l’animal?

–Motiva, reforça l’activitat i serveix com a facilitador perquè el professional pugui arribar al pacient o alumne. La seva presència destensa molt l’ambient, però cal un tècnic per guiar-lo.

–I vostè té aquesta funció malgrat ser fisioterapeuta?

–Sí, jo dirigeixo l’animal, però la carrera m’ha aportat conèixer l’entorn hospitalari i el pacient, a més de saber com aprofitar l’animal dins de la teràpia.

–Què ha de fer?

-Simplement estar darrere del gos i anar-li donant indicacions.

–Per què gossos?

-Podria ser qualsevol altre animal, però el gos és el que té més adaptabilitat per introduir-se en els entorns humans.

–Van a buscar-los a la gossera?

-Jo estic molt a favor de l’adopció, però en aquest cas seria un risc. La filosofia de Canis Grup consisteix a comprar els gossos de molt cadells perquè així ens assegurem controlar tot el que han viscut. I després han de ser part de la nostra família per tal de poder-hi establir un vincle de confiança.

–I com els preparen?

–Fem tot un procés de socialització i habituació a la feina que es trobaran en el seu dia a dia perquè ho vegin com una cosa normal. I un ensinistrament específic, però no busquem un ‘gos circ’, sinó la seva presència i connexió amb la persona.

–Quin tipus de clientela acudeix a Canis Grup?

–Venen des de particulars fins a centres de tot tipus. De tercera edat, com el Cedre o Sant Vicenç d’Enclar, la Fundació Privada Tutelar i l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, el CAI o el SRCA.

–El mètode és efectiu?

–Sempre funciona. Aconseguiràs més o menys, però aportes un canvi significatiu a la vida de la persona. Els usuaris estan molt agraïts, el retorn és positiu per als centres.

–Quines perspectives de futur té Canis Grup?

-No tenim molta ambició, simplement anar introduint aquest recurs en tots els col·lectius on sigui necessari.