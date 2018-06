Una diplomatura en Neuropatia, unes altres en Fitoterapia Clínica i en Teràpia Floral Evolutiva o una maestria en Reiki Usui són només algunes de les formacions que autoritzen a Carmen Campos a parlar de les essències de l’ànima, la felicitat i el benestar amb un mateix.

–Què és el ‘Mètode Essències de l’Ànima’?

–És un compendi entre diverses tècniques i teràpies relacionades amb les emocions i els sentiments. A partir d’aquí he descobert que tots tenim una essència i que aquesta té unes estructures i quan les coneixem, ens coneixem millor a nosaltres mateixos. I som més feliços.

–Quines són les estructures emocionals?

–Jo considero que cada persona quan neix té una estructura emocional determinada, perquè tots venim al món a aprendre i necessitem unes eines. Igual que necessitem un cos, necessitem una estructura i una essència, que és el que ens dona una forma de ser i entendre la vida.

–Existeix una clau mestra per trobar la felicitat?

–Jo crec que sí. La clau és en conèixer-se un mateix, acceptar-se i, sobretot, no jutjar. Ni als altres ni a nosaltres.

–Què fa que actuem d’una manera determinada o una altra?

–Les estructures emocionals que comentava abans. Nosaltres tenim tres estructures principals: la base, que no té per què ser el què mostrem normalment als altres i que no canvia mai; després tenim l’estructura del refugi emocional, directament lligada amb el nostre estat de felicitat i de com reaccionem davant les circumstàncies; i l’última és la de tendència emocional, és a dir, el que nosaltres tendim a enssenyar.

–Vostè com va entrar en aquest món?

–És una llarga història... Però, resumint, fa molts anys vaig tenir una sèrie de malalties i com tinc al·lèrgia als antibiòtics vaig haver de buscar alternatives. Vaig trobar solucions naturals i vaig començar a estudiar naturopatia i se’m van obrir les portes. Vaig investigar, vaig anar més enllà, i encara avui dia segueixo formant-me. És un món que no s’acaba mai.

–És més feliç des de llavors?

–Sí, sens dubte. Sóc més feliç amb mi mateixa i amb els altres, perquè ara sóc capaç d’entendre a pràcticament tothom. Les reaccions de les altres persones o bé són un reflex de la nostra pròpia reacció que no manifestem o bé són un reflex de la seva por.

–De què tractarà el taller que oferirà aquest dissabte al centre de budisme tibetà Kailash a Andorra la Vella?

–Intentarem que tots els assistents comencin a reconèixer les seves pròpies estructures emocionals. No és fàcil, però els ajudarem a fer que entenguin per què actuen d’una manera determinada, per què diuen coses que no pensen o que després no fan... És a dir, començaran a conèixer què és el que ens mou.