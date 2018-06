Daniele Raggi i Laura Sánchez són els artífexs d’una nit màgica. Amb la proposta de traslladar al Principat la tradició italiana de la Notte delle candele contribuiran que l’arribada del solstici d’estiu estigui il·luminada per milers d’espelmes a Ordino.



–Com va sorgir la idea de fer la Nit de la candela?

–A la vida, cadascú ha de perseguir els seus somnis i un dels meus era portar la Notte delle Candele a diferents països europeus. Així que després de dues edicions a Pals (Girona) aquest any vam escollir Andorra.

–Per què es van decidir per Ordino?

–Vam escollir Ordino des de la primera visita d’inspecció que vam fer. Ens va agradar molt i a més de ser un poble molt bonic i d’una gran bellesa arquitectònica, ens va transmetre bones sensacions.

–Cal més implicació dels ciutadans per organitzar festes i activitats?

–El suport i l’ajuda del poble i del comú és molt important, és el valor afegit que marca la diferència.

–Quin paper tenen les espelmes? Què signifiquen?

–Les espelmes juguen un paper essencial, creant un ambient molt màgic, com si estiguéssim en un conte de fades. Amb aquesta activitat a més de promocionar tot allò relacionat amb l’art, també volem mostrar respecte cap al medi ambient, ja que s’apagarà l’enllumenat públic durant quatre o cinc hores.



–Per què s’ha programat la vetllada coincidint amb l’arribada del solstici d’estiu? És una nit especial?

–Més que una nit especial és una nit màgica. Vam escollir el 22 de juny per donar la benvinguda a l’estiu avançant-nos a la nit de Sant Joan.

–Si la proposta té èxit, es plantegen repetir-la?

–Per descomptat! Per ser la primera edició tenim un molt bon nivell d’artistes, tant d’Andorra com de Barcelona. I la nostra aspiració és millorar d’any en any.

–Si es repetís, es faria sempre a Ordino o penseu que hi ha altres parròquies que podrien acollir l’activitat?

–Sincerament repetir l’activitat en un altre lloc que no sigui Ordino, no ho veig massa correcte. A més, el comú va creure en nosaltres des de la primera reunió i els mantindrem l’exclusivitat sempre que hi estiguin d’acord.

–Tenen previsió d’assistència?

–No, però esperem que sigui com a les dues edicions a Pals on vam arribar a 3.000 i 5.000 assistents.