El Marc Mossoll és biòleg de fauna salvatge i també guia de muntanya. Des de fa 25 anys porta gent a observar tot tipus d’animals a la muntanya, com ocells, isards o muflons. Actualmente ho fa des del Centre d’Interpretació del Comapedrosa (CIC), que rep un fort impuls del comú de la Massana.

–En què consisteixen aquestes sortides?

–Sortim a primera hora del matí perquè és quan els animals estan a fora.

–De quina hora estem parlant?

–L’ideal seria a les sis del matí perquè a les deu ja s’ha acabat tot, però quan fem sortides solem començar a les 7.30 hores.

–I és segur que veuen animals?

–Si saps on trobar-los... El problema és que la gent surt molt més tard i pels camins, quan la clau és anar-hi a una hora decent.

–Quin és l’objectiu?

–Veure tot tipus d’animals; per exemple, la darrera sortida se centrava en els isards i els muflons. I aprofitem per explicar als assistents el seu modus vivendi.

–D’isards i muflons se’n troben a tot arreu?

–D’isards, sí, però els muflons se situen en sectors particulars, com a la zona del Comapedrosa.

–Com els observen? S’hi acosten molt?

–No, mantenim molta distància! I portem ulleres de llarga vista perquè la gent pugui fotografiar-los amb la seva càmera. No surten fotos professionals, però sí de souvenir.

–La proposta té bona rebuda?

–I tant! Perquè la població d’Andorra s’ha tornat molt urbanita. Abans una sortida com aquesta no hagués tingut èxit, ja que tothom sabia on anar a trobar els animals, però no és el cas d’ara.

–Quin tipus de públic sol venir?

–Per exemple, famílies amb la canalla o gent que en general desconeix la muntanya.

–I quin tipus de reaccions s’ha trobat?

–La gent que ve té una motivació per veure aquests animals i sempre s’emporta sorpreses grates. Nosaltres busquem els llocs més adequats perquè puguin gaudir-ho. I també aprofitem per fer divulgació de les bones pràctiques a la muntanya.

–Forma part de la seva feina com a guia?

–Aquí ho fem tots els guies. Al final, els que portem gent a la muntanya som com els mestres i expliquem què s’ha de fer.

–Hi ha molt coneixement sobre la fauna salvatge?

–Com tot, part de la població es passa el dia comprant mentre l’altra està a la muntanya .

–Cal més difusió?

–Les escoles ja fan sensibilització sobre el medi ambient i a disposició de la gent hi ha molta oferta, com el que es proposa des del CIC... Tot i així, es tracta d’un tema que s’hauria de tocar sobretot a casa.