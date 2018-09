Berta Juncosa (Escaldes-Engordany, 1993) és fisioterapeuta de l’FC Andorra. Abans va treballar amb l’Inter d’Escaldes i amb el segon equip del MoraBanc Andorra. A més, va participar en les fases prèvies del World Padel Tour i va representar a Andorra en els Jocs dels Petits Estats d’Europa de Liechtenstein.

–En què consisteix la seva feina com a fisioterapeuta de l’Andorra?

–Estic a tots els entrenaments i els dies de partit, sempre amb els jugadors. Abans dels entrenaments, per exemple, els ajudo amb qualsevol preparació que necessitin com embenats, escalfaments o valoracions de les molèsties o de les lesions que puguin tenir.

–L’any passat l’Andorra va tenir molts problemes per les lesions.

–És un fet que hem tingut en compte perquè no torni a passar. Hem valorat les situacions amb els jugadors. El nostre objectiu és anticipar-nos al que pugui passar.

–Com decideix entrar en aquest món?

–Sempre he sigut esportista. Vinc del món del tennis i vaig fer la carrera de fisioteràpia, em va encantartot i que no tenia pensat enfocar-me a l’esport, al principi. Quan vaig acabar la carrera, vaig assistir a algunes competicions de voluntària, em va motivar molt assistir als jugadors.

–Què va fer després?

–Vaig començar amb el bàsquet i amb l’esport, m’estic formant en aquesta línia.

–I va anar a l’Inter.

–Vaig estar dos anys amb l’Álex Somoza i no tinc cap queixa. Es notava la progressió. S’intentaven fer les coses de la manera més seriosa possible dins dels mitjans que es tenien. Em donaven molta poder de decisió i responsabilitat.

–El darrer pas va ser anar amb l’Andorra.

–Vaig decidir deixar la lliga andorrana per buscar feina fora d’Andorra. Crec que el club és una bona plataforma per aconseguir aquest objectiu.

–Com és la relació amb el cos tècnic i els jugadors?

–Hi ha bona comunicació. Estic a gust i treballem molt bé amb tots els membres de l’equip.

–A més, va participar en el World Padel Tour.

–Vaig tenir molta sort, va ser una experiència increïble. M’agradaria repetir i preparar-la millor. Però la meva prioritat és laboral encara que intentaré fer tot el que pugui de competicions de pàdel.

–I en els Jocs dels Petits Estats.

–Viure en un país petit et permet sumar experiències com aquesta. Sense esport no seria la mateixa persona.

–Quins plans de futur té?

–Ara començaré els estudis d’osteopatia. El tennis és l’esport que he practicat des de petita, m’encantaria treballar en el circuit ATP. També seria un honor poder viatjar amb la selecció de futbol.