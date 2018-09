L’andorrana Arantxa Rubiol és una jove emprenedora que acaba de posar en marxa el seu propi projecte al Principat: Andjobnow, una eina virtual que agafa com a referent Infojobs i que posa en contacte empreses i treballadors que busquen feina. Surt amb l’objectiu de centralitzar tota l’oferta i la demanda del mercat laboral a Andorra.

–Com va decidir crear aquesta eina?

–Fa un parell d’anys jo estava buscant feina i vaig adonar-me que no hi havia cap eina perquè l’usuari pogués estar en línia amb les ofertes, sinó que havia d’anar enviant currículums i no podia conèixer l’estat de la seva candidatura. Per això vaig pensar a muntar una plataforma que ho permetés.

–Va impulsar el projecte tota sola?

–Sí, però abans vaig formar-me amb Ship2B, on vaig impartir un seguit de cursos d’emprenedoria, a més de poder comptar amb un tutor que em va ajudar a desenvolupar la idea. I ara treballo amb un equip informàtic, que és el que ha creat la plataforma.

–L’eina es focalitza exclusivament a Andorra?

–Sí, ja vaig pensar-la per a les empreses del Principat i per a tots els usuaris andorrans i aquells que volguessin venir-hi a treballar.

–I com funciona?

–Els usuaris poden utilitzar-la de forma completament gratuïta. Han de registrar-se a la web o a l’aplicació i introduir el seu currículum, tot i que romanen de forma oculta fins que l’empresa no decideix desvetllar la seva identitat. Un cop inscrits, els usuaris accedeixen a un panell on poden veure totes les ofertes registrades a la plataforma i apuntar-se a aquelles que els interessen.

–Hi ha un seguiment?

–L’usuari pot anar seguint l’estat de la seva candidatura. Quan passa d’en espera a en procés, vol dir que l’empresa ha desvetllat la seva identitat i a partir d’aleshores té l’opció de contactar amb l’usuari a través del xat.

–Per a les empreses sí que té un cost?

–El procés de registrar-se i inscriure les ofertes és gratuït. El cost arriba quan després de veure els currículums dels candidats que s’han presentat a una oferta l’empresa vol descobrir-ne la identitat i contactar-hi.

–La plataforma funciona des del dilluns. Quina ha estat l’acollida fins ara?

–Dimecres a la tarda ja havíem arribat a les 350 descàrregues de l’aplicació. I tenim una trentena d’empreses registrades i uns 100 usuaris inscrits.

–Aquí només coneixíem els processos tradicionals de buscar feina. Andjobnow és una eina revolucionària?

–Sí, podríem dir que és pionera i innovadora tecnològicament.

–Preveuen anar incorporant novetats?

–Encara s’han de millorar qüestions de funcionalitat a l’aplicacio i aviat disposarem de l’opció de la videoconferència per facilitar les entrevistes amb els no residents a Andorra.