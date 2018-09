Von Marc Lacaste, que compleix la majoria d’edat el pròxim 28 d’octubre, forma part de la selecció nacional de bàsquet 3x3 i competirà del 6 al 18 d’octubre als Jocs de la Joventut de Buenos Aires. Forma equip juntament amb Albert Pons, Nil Peña i Eric Hurtado.

–Expliqui’ns la seva trajectòria en el món del bàsquet.

–Vaig començar de ben petit, a l’Escaldes. Després, havent augmentat el nivell, vaig passar al MoraBanc Andorra i d’allà ja vaig anar amb la selecció, a l’europeu de San Marino. També vaig viatjar amb la tricolor a Xipre per disputar un altre Europeu i ara és el següent pas, els Jocs Olímpics.

–Entenc que amb molta il·lusió.

–Sí, viatjo amb moltes ganes, serà un gran pas, estic molt motivat.

–D’on surt la seva passió pel bàsquet?

–Al meu pare també li agradava molt el bàsquet i em va transmetre els valors d’aquest esport. I així, fins ara.

–Què li aporta aquest esport?

–Hi ha molta companyonia. A més, aprens moltes coses i viatges. La relació amb els companys és molt bona.

–Els Jocs de la Joventut suposen una altra oportunitat per seguir creixent?

–Sí, i tant. Sobretot quan un veu que hi ha molt nivell. Als Europeus només veia el nivell d’un continent però ara, als Jocs, podré veure a gent de tot el món.

–I si parlem d’objectius, fins a on creu que poden arribar?

–L’objectiu és competir tots els partits però vist els equips que hi ha, donarem el màxim i intentarem superar els resultats que van obtenir els companys a Nanquín. Si hagués d’apostar per resultats, espero que siguem millors i anem creixent. Anirem partit a partit.

–Els seus rivals són Ucraïna, Veneçuela, Brasil i Nova Zelanda. Com els veu?

–Nova Zelanda va quedar campiona d’Àsia fa poc i Brasil és un conjunt amb molta qualitat.

–Què li demana al seu futur més enllà dels Jocs?

–Seguir jugant i tenir més objectius importants durant la vida.

–Com es defineix com a jugador?

–Baixet, ràpid, amb una bona mecànica de tir i una bona visió de joc.

–Què aporta a l’equip?

–Alegria i, en moments crítics, concentració, i una mica d’ordre.

–Com han preparat els Jocs?

–Hem estat entrenant tot l’estiu, matí i tarda, al gimnàs, fent tir i mirant els equips contraris, estudiant-los.

–Mentalment, com afronta la competició?

–Molt bé perquè ens coneixem de sempre. Cadascú sap el seu rol. Tot i això, tinc nervis, però moltes ganes.