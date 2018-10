–Igual que pot tenir efectes terapèutics per al públic, els té també per als músics? –Sí, és una autoteràpia que fem involuntàriament, sense plantejar-nos-ho. Nosaltres som intèrprets però també oients, encara que rebem la música de forma diferent.

–Hi ha unes cançons que hi ajuden més que d’altres? –Jo diria que més que la cançó o els instruments, el que influeix és el contingut i la forma d’interpretació.

–Creu que la música és terapèutica? –A mi em sembla un tema molt interessant des del punt de vista de les reaccions que pot arribar a provocar. Jo soc músic i no entenc de musicoteràpia, però és evident que la música pot generar emocions i canvis en l’estat d’ànim que després poden repercutir directament en la nostra salut física.

–Ja havien posat en pràctica la musicoteràpia abans? –No. Jo sí que havia participat com a pianista en alguna activitat sobre musicoteràpia de la Maria Rosa, però no es tractava de cap concert.

–I pot avançar alguna d’aquestes cançons? –Per exemple, per evocar els anys seixanta, hem elegit una de les cançons més conegudes de la història de la música, o almenys més reproduïda, que és Yesterday de The Beatles.

–Quines emocions volen provocar? –Busquem reaccions molt evidents. Hem pensat un tema per relaxar, un altre de més rítmic, un per evocar un èxit dels anys seixanta...

–Quin tipus de concert oferiran? –Serà una mica especial perquè va lligat a la conferència Medicina i música que abans del concert imparteix la metgessa de família i musicoterapeuta Maria Rosa Gutiérrez. Entre el nostre repertori habitual, hem triat uns temes especialment pensats perquè hi hagi una reacció concreta del públic.

En Pedro Cornago és el pianista del trio de jazz que porta el seu mateix nom. Acompanyat del contrabaixista Xavier Sánchez i del bateria Roberto Faensi, avui serà al Principat per oferir un concert «un tant especial» en el marc de les activitats de la Setmana contra el càncer de mama que organitza Assandca amb el patrocini de Vall Banc. A partir de les 20.30 hores, el públic assistent a l’Auditori d’Escaldes-Engordany podrà fer un tast dels beneficis que pot aportar la música per a la salut.

Per Lara Ribas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació