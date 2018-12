Genís Soldevila és el màxim golejador de l’Inter d’Escaldes i ha liderat l’equip en múltiples partits, fins a situar-lo en la lluita per títol.

–L’Inter és l’equip revelació. Com l’ha vist?

–Estem molt contents de la temporada que estem fent. Falta poc per acabar la segona volta i la classificació diu el que diu. Potser ningú s’ho esperava però, partit a partit, intentem aconseguir una fita històrica com ha de ser anar a Europa.

–Quina és la clau de tot això?

–Sobretot el treball. Considero que encara hi ha molt per davant. La clau és la companyonia i la paciència, saber que hi ha partits que ens costarà tirar-los endavant, i patir. Hem de posar els cinc partits i donar el màxim de cadascú.

–En què cal millorar si l’objectiu és emportar-se la lliga?

–Sempre es pot millorar. Nosaltres fa dues setmanes que tenim la porteria a zero i crec que aquesta ha de ser la clau per intentar estar entre els dos primers o guanyar la copa. Hem d’augmentar el nombre de gols, amb això podríem ser més forts.

–Tot això està passant en un any en el qual la Lliga Multisegur Assegurances està fent un salt qualitatiu molt important.

–Tens raó. Quan vaig arribar aquí em van dir que el nivell era menor en comparació amb el que ens podíem trobar a Espanya però des del primer moment ja vaig veure que no era així, que el nivell era alt. I en comparació amb Espanya, nosaltres no vivim d’això però sí que és veritat que l’entrenament, l’esforç i dedicació que hi posem són els mateixos que els qui s’hi dediquen professionalment.

–S’ha convertit en una peça referent de l’equip. Ho veu així?

–Intento treballar al màxim i aportar el meu gra d’arena com vaig dir a la presentació. Intento aportar velocitat, el gol, ara que estic en una bona dinàmica i sobretot, la meva entrega i el meu treball defensiu. En atac, intento que els companys també puguin gaudir del que faig.

–En un primer moment, els objectius de l’Inter eren anar a Europa, però en veu baixa. Es pot dir ara en veu alta?

–Ara mateix, l’objectiu principal no és guanyar la lliga, perquè ens donaríem un cop innecessari. Hem d’anar partit a partit, som un grup de treballadors que intentarem aconseguir al final de la temporada, celebrar-ho com cal. No serà fàcil però donarem el 100% de cadascú.

–Per tant, seria un somni anar a Europa.

–Sí, quan vaig decidir venir a l’Inter va ser per això. Cada vegada, quan vas parlant amb més gent, aquest objectiu, et fa donar un plus més al camp.

–L’Inter és amateur però té una estructura professionalitzada.

–Si tothom posa el seu gra d’arena, tot suma. Tenim un cos tècnic espectacular, gent a la junta que ens tracta genial i un cap de premsa. És genial. I això ens serveix per créixer, en tots els sentits.

–Què en pensa d’Adolfo Baines?

–És un súper professional. El què aporta, ens fa sumar.