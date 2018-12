Els comerciants de la Seu han preparat un reguitzell d’activitats per encarar la campanya de Nadal. Des de l’UBSU admeten que també els toca actualitzar-se per fer front als nous models de consum. En les activitats al carrer han trobat un bon pol d’atracció i saben que han d’oferir un bon servei per competir amb el comerç en línia.

–Com encaren la campanya de Nadal?

–Tenim un programa molt divers, amb moltes actuacions, sobretot al carrer i hem fet moltes propostes, començant per l’encesa de l’enllumenat. També tenim molt consolidat el Món màgic de les muntanyes on hem donat molta rellevància a la figura del minairó i aquest any hem aprofitat la figura del canut, que és d’on van sortir els minairons. Una altra de les accions són els concursos a les xarxes socials.

–És el gran moment de vendes de l’any?

–La veritat és que és una època que sempre s’espera que les vendes pugin. De fet, comença amb el Black Friday i ja enllacem. Esperem que les vendes siguin favorables i de moment, crec que anem força bé.

–Gairebé podríem dir que s’ha allargat la campanya de Nadal, perquè una promoció s’enganxa amb l’altre.

–Sí, la campanya sempre s’allarga una mica més, amb el Black Friday, i després de festes ja ens n’anem a les rebaixes, que també fem diferents actuacions com mercats o espais on la gent pot veure el producte que pot comprar.

–Pel que comentava hi ha una aposta important per les actuacions i activitats complementàries. S’ha fet necessari oferir aquesta experiència de compra més que promocionar el producte concret?

–Sí, va tot lligat, la promoció de la compra juntament amb espais lúdics on la gent pugui disfrutar d’unes activitats i veure els aparadors i les ofertes que hi pugui haver. És clar que totes les activitats al carrer fan que la gent surti i si hi ha gent al carrer, les vendes i l’animació puja.

–Veig que la idea és no parar, que sempre hi hagi alguna proposta per atraure el consumidor.

–Exacte, l’objectiu és oferir coses perquè hi hagi un motiu per sortir. I la idea és aquesta, que sigui una campanya suficientment llarga i rica amb activitats. Que la gent vegi que no ha de marxar de la Seu per trobar propostes, sinó que aquí es fan coses i poden comprar el que necessiten.

–El petit comerç passa dificultats arreu. Ha estat necessari reinventar-se?

–I tant! Sempre toca reinventar-se i actualitzar-se perquè és la clau de la venda. Sabem que tenim una oferta de venda online que hi hem d’estar a sobre i que el tracte i el servei que s’ofereix en altres activitats pot fer que el comprador t’esculli a tu a diferència d’una botiga en línia, perquè segurament l’atenció no és tan personalitzada.

–Els botiguers de la Seu es plantegen el tema del comerç online?

–Hi ha botigues que ja estan treballant amb la venda online. És una cosa que potser és més personal i és cert que quant a la Unió de Botiguers, com una oferta de paquet de venda, no la tenim.

–Fins ara ja han anat fent campanyes per dinamitzar el comerç. Una de les més exitoses la creació d’un perfum.

–Sí, el perfum va ser una aposta que es va fer amb una empresa d’aquí a l’Alt Urgell i vam pensar a poder crear un producte de proximitat, com podia ser un perfum. Per què un perfum? Perquè vam pensar que pot englobar moltes coses, com sensacions, paisatges i sobretot això, un producte de proximitat.

–I quin recorregut ha tingut després?

–Ara per Nadal vam pensar en la possibilitat de lligar-lo a la Marató de TV3 i s’ha col·laborat creant una fila zero a canvi d’un perfum que se li donava al client. A més vam fer diversos tallers per donar a conèixer aquesta segona edició del perfum de la Seu.



–En quin client es fixen, sobretot local o pensen que tenen potencial per atreure gent de fora, més enllà del client andorrà?

–La Seu té una molt bona oferta comercial i hi ha molt comprador. Cada dia s’està potenciant més la idea que al Seu té una bona oferta comercial i que la gent no té necessitat d’anar a comprar a fora.



–Així, el client local és primordial.

–La Seu s’ha d’alimentar de la seva població. Sí que és veritat que per sort és una població que cada dia la gent coneix més i que no és aquell poble que estava de camí a Andorra, sinó que la Seu té els seus congressos, els seus espais, esdeveniments esportius i tot això fa que vingui gent i ens pugui conèixer.

–I esdeveniments com la Fira de Sant Ermengol també deuen haver ajudat a donar-se a conèixer.

–Sí, la Fira de Sant Ermengol s’ha consolidat com una fira de formatges en l’àmbit europeu molt important. I els visitants que venen aquests dies a provar, troben un munt d’empreses i petits formatgers que permeten provar productes en una fira única.

–Fora de l’època de Nadal, treballen en altres campanyes per promocionar el comerç?

–Últimament estem potenciant molt les rebaixes en diferents espais de la Seu, per exemple. Ja s’han fet diverses fires en un espai molt cèntric, al passeig de la Seu, on es combinen diferents activitats que es puguin fer al carrer amb la venda i que les botigues muntin el seu espai, la seva parada i que puguin vendre.