La Irene Robles, directora de l’Escola de Teatre L’Animal, és un any més una de les professores del taller de teatre musical que s’organitza des del Laboratori de les Arts de Sant Julià. Ara que ja s’han tancat les inscripcions espera amb ganes que arribi el dissabte per fer la primera trobada amb els participants que posaran veu, dansa i interpretació a We will rock you.



–Quina ha estat la rebuda d’enguany?

–Rondem entre les 30 i les 35 inscripcions. Això és fantàstic perquè a més de tenir un nombre important de gent, amb un gruix significatiu de repetidors, n’hi ha d’edats diferents, des dels 13 fins als 55, i, per tant, és un projecte intergeneracional.

–I quin és el full de ruta a partir d’ara?

–Aquest dissabte és la primera trobada de contacte i servirà per conèixer-nos i tenir un feedback de tots els participants sobre quin paper els agradaria desenvolupar en el musical. De fet, nosaltres hem creat una obra molt coral amb més de vint personatges perquè tothom pugui tenir el seu moment de protagonisme. Just després de la trobada els professors ens reunirem per fer el repartiment.

–I els següents dissabtes?

–Els alumnes faran una o dues assignatures cada setmana; en total hi ha dotze sessions de tres hores abans d’estrenar l’espectacle.

–El seu àmbit és el teatral; com té previst enfocar l’assignatura d’interpretació?

–Treballarem el guió per entendre bé qui són els personatges. Al final, l’eina de l’actor no deixa de ser el cos, la veu i la imaginació i creem un personatge en base a aquests elements.

–Com afronta una classe amb més de trenta persones de perfils molt diferents?

–Clar, ens trobem amb gent que només ha fet teatre o que domina molt la dansa però mai ha cantat. Per això intentem donar eines personalitzades perquè tothom pugui brillar en el seu paper. Sí que és cert que anem molt per feina en totes les classes, per procurar que siguin el màxim de profitoses i perquè al final tenim un objectiu molt clar que és pujar dalt de l’escenari per ensenyar el resultat davant d’un públic.

–Queen genera un major interès?

–En aquesta edició el nombre d’alumnes és similar al de l’anterior, però teníem clar que era l’any de Queen i volíem apostar per posar-lo en el lloc que es mereix dins del panorama musical. La seva música ho està petant a tot arreu i ens semblava que era una aposta xula i que la gent podria gaudir moltíssim.

–Com serà la posada en escena?

–No ens hem d’imaginar una producció amb grans escenografies, ja que ens interessa que brillin els actors i, per això, treballem amb pocs elements i optem per l’audiovisual, les llums i el moviment natural de les masses.

–Quin missatge vol enviar als alumnes?

–Que tinguin moltíssima confiança en els professors i que vinguin amb moltíssimes ganes de treballar i de passar-s’ho bé perquè al final acabem creant unes sinergies que fan que això enganxi i formem una gran família.