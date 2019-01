661 alumnes de quart curs de segona ensenyança o equivalent de 12 centres escolars del territori andorrà i les comarques del Pirineu participen avui en la tercera edició del concurs Whatsapp relats. El tècnic pedagògic Iñaki Rubio assegura que la importància de participar-hi rau en la bona pràctica de l’ús de les xarxes socials i en la millora de l’aprenentatge de la llengua.



–Què és Whatsapp relats?

–És un concurs literari que genera molta expectació al Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior perquè reuneix un munt d’elements interessants. Per començar, és un concurs internacional, en el qual participen sis centres del país i sis de les comarques veïnes de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Esperem que aviat també s’hi pugui afegir l’Aran.

–S’uneixen territoris veïns a través d’un concurs literari per a joves, doncs?

–Sí, aquest és un dels punts més forts. Un altre és la participació i cohesió dels tres sistemes educatius d’Andorra.

–En què consisteix exactament el concurs?

–La gràcia és que a través de la tecnologia es potenciï el seu ús responsable. Els professors a primera hora d’aquest matí rebran un missatge de Whatsapp amb el tema sobre què tractarà el concurs. A partir d’aquest moment, els alumnes tindran una hora per escriure un microrelat, de màxim 100 paraules, i enviar-lo a través de la mateixa aplicació a un telèfon de l’organització.

–El llenguatge ha de ser correcte? Es poden utilitzar emoticones?

–El llenguatge ha de ser correcte i es poden utilitzar emoticones sempre que estiguin justificades i tinguin sentit amb el text. És un concurs, no un missatge a un amic.

–Quin és l’objectiu?

–Principalment, potenciar les bones praxis i els usos pedagògics de les tecnologies. Tendim a demonitzar-les dins l’escola, però realment les acceptem perquè ens ajuden a obrir-nos al món. Un altre objectiu és situar la llengua del Pirineu dins la modernitat, fora d’estereotips que ens situen en àmbits típicament rurals.



–El fet que el concurs sigui via Whatsapp, incentiva més els joves a participar-hi que si fos de manera tradicional?

–I tant! És un ganxo molt poderós, però al mateix temps està carregat de sentit. No és fàcil escriure una història amb tan poques paraules, però per Whatsapp té lògica perquè normalment ja ens enviem missatges curts a través dels quals volem dir moltes coses.

–Això també genera confusions.

–Sí, perquè el llenguatge és molt ric i escriure un relat en aquest suport permet una creació literària original.

–Avui se celebra la tercera edició. Podem dir que el concurs ja està consolidat?

–El concurs està creixent, però encara hem d’esperar unes edicions més per poder afirmar que ja està consolidat. Cada any hi ha més alumnes que hi participen.