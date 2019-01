Ivan Brajovic (Podgorica, 1962) és el president del Parlament de Montenegro que aquests dies visita el Principat després de la invitació que va rebre del síndic general, Vicenç Mateu, durant una de les trobades del club de petits estats europeus. L’objectiu del viatge és seguir enfortint les relacions bilaterals, i conèixer millor el model de gestió turístic andorrà, així com estratègies de diversificació econòmica a través d’Actua. A més, aquest petit país balcànic, amb una població al voltant de les 650.000 persones, es troba immers en el procés de negociació d’adhesió a la Unió Europea.

–Quins són els temes que més li interessa tractar durant aquesta visita?

–L’última visita oficial de Montenegro va ser el 2010 i és un honor per a mi estar aquí i que nosaltres, els petits estats d’Europa, tinguem tan bona cooperació. En aquesta visita tractarem l’enfortiment de la col·laboració entre els parlaments d’ambdós països i també treballarem per identificar camps en els quals creiem que podem aconseguir bons resultats.

–Els podria detallar?

–En primer lloc, el turisme, un camp on tots dos països tenen un potencial excel·lent.

–Montenegro és ben conegut per la seva bellesa natural, com també ho és Andorra. Poden compartir estratègies en aquest sentit?

–Efectivament, qualsevol visitant de Montenegro pot apreciar la seva bellesa natural però aquestes no són suficients per desenvolupar un model turístic d’èxit. Durant aquesta visita espero tenir també l’oportunitat de veure el vostre potencial pel que fa al paisatge. A Montenegro estem apostant molt fort pel turisme i el 2018 hem tancat l’any amb un rècord de visitants.

–Pel que fa ala gestió del turisme, quines bones pràctiques pretenen intercanviar?

–La nostra costa és el producte turístic principal i crec que en els propers anys seguirem enfortint i potenciant aquest sector. Pel que fa al sector central i el nord del país, aquestes parts estan menys desenvolupades pel que fa al turisme i esperem aconseguir una gran col·laboració amb Andorra per a aquests sectors.

–A l’hora de desenvolupar quins projectes?

–Centres d’esquí, gràcies a l’experiència d’Andorra en aquesta matèria, amb instal·lacions d’excel·lència. Alguns dels resorts més grans d’esquí estan en aquest país i crec que se’ns obre un terreny de cooperació molt ampli en aquesta matèria. Comptem amb el vostre saber fer, la vostra experiència i els vostres coneixements de gestió en aquest àmbit.

–En quin altre aspecte turístic es podrien establir vincles de cooperació entre els dos països?

–Els dos països tenen un gran patrimoni històric i monumental i podem treballar junts per desenvolupar una estratègia de difusió de l’herència patrimonial. En aquest àmbit també crec que podem compartir experiències interessants per part de totes dues bandes.

–Canviant de tema, els dos països estan actualment involucrats en negociacions amb la Unió Europea. Montenegro per esdevenir membre de ple dret i Andorra per formar part del mercat únic. Estan intercanviant vivències sobre l’aproximació dels països a Europa?

–Les negociacions de Montenegro amb la UE estan anant molt bé. Crec que estem al bon camí pel que fa a les nostres polítiques d’Afers Exteriors. Aquesta ha estat sempre una de les nostres prioritats, les relacions internacionals, i només 11 anys després de la independència vam ser membres de l’OTAN. Pel que fa a la negociació amb la UE, d’entre els països candidats, som els que estem progressant més ràpidament. Nosaltres estem disposats a compartir la nostra experiència de la negociació amb la UE amb els nostres veïns i els països amics, sense importar el seu estat de negociació. En aquest sentit no som gens egoistes, els volem amb nosaltres en el camí cap a la UE.

–Com avança la seva negociació?

–De 33 capítols que hem de negociar, n’hem obert 32 i hem tancat provisionalment tres. Esperem que durant la presidència romanesa de la UE [fins al pròxim mes de juny] podrem obrir l’últim capítol de negociacions. Després d’això començarem un procés accelerat per tancar els capítols. Esperem que el 2025 podrem ser membres de ple dret de la UE i si tot avança sense imprevistos, possiblement serem el següent nou membre de la UE. Estic impacient per veure Andorra i Montenegro formar part d’un mercat únic perquè som dos països amics i hem mantingut relacions diplomàtiques durant 13 anys. Ens provoca una gran emoció recordar que Andorra va reconèixer la nostra independència només 13 dies després de la proclamació.

–És més difícil per als estats petits adreçar-se a la UE?

–Els estats petits cooperem entre nosaltres, ens reunim anualment per tractar temes comuns i tenir una col·laboració eficient. I tot i que som petits, esperem que aquesta coordinació i organització ens fa mantenir-nos actius en l’àrea europea. No vull semblar pretensiós, però crec que independentment de la mida, tots els països poden aportar qualitats a la UE. I és clar que és beneficiós per a Montenegro passar a ser part de la UE però a aquesta també li interessa que Montenegro s’hi uneixi.

–Creu que avui en dia hi ha una alternativa a no unir-se o associar-se a la UE per als estats petits?

–Sempre és bo tenir una alternativa. Nosaltres estem convençuts de seguir amb el nostre procés d’integració però no per això volem dir-li als altres com han de dirigir el seu procés d’integració. Avui en dia, tant Andorra com Montenegro ja són estats respectats a Europa. Per a nosaltres és molt important el camí que estem seguint cap a la integració i no només l’objectiu final perquè durant aquest camí, assolim molts estàndards que són importants per al funcionament dels nostres països i per a la vida diària dels nostres ciutadans. En aquest camí hem potenciat les relacions internacionals molt. Ens vam marcar dos objectius després de la independència: ser membres de l’OTAN i integrar-nos a la UE i estem aconseguint-los.

–Ha sigut difícil seguir aquest camí d’integració?

–Hem sigut molt constants i ens hem adaptat als requisits en matèria d’afers exteriors de la UE, encara que moltes vegades no ha estat fàcil. Per exemple, la decisió de reconèixer Kosovo no va ser fàcil si tenim en compte els països que ens envolten i les nostres relacions amb Sèrbia. I tampoc ha estat fàcil haver de mantenir les relacions amb Rússia alhora que la UE li estava imposant sancions. Però pensem que quan tens un objectiu, has d’aspirar-hi amb determinació i fer allò que és millor per al nostre país.