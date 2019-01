Amaro Batista (Portugal, 1974) va començar fent calçots a la Massana només els divendres de febrer. Amb el temps, i amb la seva dona, la Paula, va apostar per crear un menú diari de calçotada que va resultar un èxit rotund. Ara participa a les 11es Jornades Gastronòmiques La Massana Fogons que celebra Lo Mandongo, on el porc comparteix protagonisme amb el producte estrella de la temporada: el calçot.



–La Borda Eulari és un dels vuit restaurants que participa a La Massana Fogons amb un menú especial de calçots. Tenen els millors calçots del país?

–Bé, això diuen, que tenim els millors calçots del país, però no seré jo qui ho afirmi. Sí que és cert que som pioners en calçotades a la parròquia de la Massana. Nosaltres hem mantingut la mateixa qualitat de sempre. La meva dona, la Paula, fa la salsa i tot es cuina de manera casolana.

–Com va sorgir la idea de participar a La Massana Fogons?

–Des del comú, fa uns anys, ens van proposar participar a Lo Mandongo i nosaltres vam decidir fer dos menús especials: un centrat en el porc, com mana la festa, i l’altre de calçots, però ràpidament ens vam adonar que el de porc quasi no es venia i vam demanar participar només amb el menú de calçotada. Ara estic molt content perquè veig que altres restaurants de la parròquia s’han animat amb la iniciativa.

–Què inclou el menú?

–Un entrant de pa amb tomàquet i allioli de codony, de primer hi ha calçots amb la seva salsa –sempre hi ha gent que no li agrada el calçot però sí la salsa!– i després proposem la graellada de carn, magret d’ànec, porc senglar, paella de muntanya o salmó. És el típic menú de calçotada ampliat a tots els gustos.

–Fan parròquia i fan país.

–Sí. Per les postres també col·laborem amb la Formatgeria andorrana Casa Raubet. Després oferim fruits secs i per mantenir la tradició, torró de moscatell. Tot per 30 euros.

–I no hi ha opció vegetariana?

–És clar. A part dels calçots també podem fer arròs de verdures o bolets o busquem qualsevol altra alternativa de la temporada. A més, la salsa ja la fem sense gluten per evitar qualsevol complicació.

–El client surt rodolant?

–Hem de tenir en compte que la gent de calçotada és gent que li agrada molt menjar i gaudeix molt amb aquest menú. És increïble la quantitat de calçots que pot arribar a menjar una sola persona! A vegades, fins a 50!

–De tots els plats, doncs, els calçots són els que caracteritzen la Borda?

–I també la graellada, que la fem amb llenya de roure i alzina. El porc senglar també està caçat per la colla de caçadors de la Massana i el fem amb molt de carinyo.

–Què diferencia la Borda Eulari de la resta?

–Que mantenim la mateixa línia des de fa anys, amb un producte molt variat però de qualitat.